¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÈäÏª¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤è¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡×¤Î¥â¥â¥³¤¬¡¢²Î¼ê¤Î¾¾ÅÄÀ»»Ò¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¾¾ÅÄ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¥Ö¥í¥°¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥â¥³¡£
¡¡2024Ç¯12·î26Æü¤Ï¡ÖÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¹Ô¤¤À¤·¤Æ28Ç¯¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿!! º£Ç¯¤Ï ¤Ê¤ó¤È²Ä°¦¤¤T¥·¥ã¥Ä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾¾ÅÄ¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¸ø³«
¡¡2025Ç¯12·î26Æü¤Ï¡Ö·ëº§Á°¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÉ¬¤º¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼ ¤¤Î¤¦¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹ ¤Û¤ó¤È¤Ë¥ª¡¼¥éÈ¾Ã¼¤Ê¤¤ ¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿ À»»Ò¤Á¤ã¤ó¤«¤é²Ä°¦¤¤T¥·¥ã¥Ä¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿ À»»Ò¤Á¤ã¤ó¥°¥Ã¥º¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥Á¤ä¥Ï¥ó¥«¥Á¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤è ÍèÇ¯¤â¹Ô¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ä¿©»ö¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë