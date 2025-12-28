¿åÃå»Ñ¤¬ÏÃÂê¡¦Ë§º¬µþ»Ò¡Ê28¡Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿ÇÐÍ¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¤Ê2¿Í¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎË§º¬µþ»Ò¡Ê28¡Ë¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿ÇÐÍ¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛË§º¬µþ»Ò¡¢¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î¿åÃå»Ñ¡õÇÐÍ¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âInstagram¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¤ä¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿Ë§º¬¡£
¡¡2025Ç¯7·î7Æü¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦Í®´õÎé²»¡Ê46¡Ë¤ÎInstagram¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ë§º¬µþ»Ò¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿ÇÐÍ¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª
¡¡12·î26Æü¤Ï¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¡¦À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡Ê28¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡¡ÖºòÌë¤Ï¤¤¤¯¤Á¤ã¤ó¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡£¥¹¥Æ¥¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!!!º£Ç¯¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯¤è¤Í¤§¡£¤è¤ê°ìÁØÂÎÄ´¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ²á¤´¤½¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¤â¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¤¤ç¤¦¤â´èÄ¥¤í¤¦¤Í¤§¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¤Ê2¿Í¡×¡Ö2¿Í¤ò¸«¤Æ¤ë¤È¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë