timeleszの新メンバーを決めるオーディション企画（通称：タイプロ）で注目された西山智樹さん（25）、前田大輔さん（25）が立ち上げる新グループ『TAGRIGHT』のメンバーが決定。最終候補者5人全員がメンバーになることが28日、発表されました。

『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』は、アーティストになることを夢見るも、オーディションに落ち続けた西山さんと前田さんに約半年にわたりカメラが密着したドキュメンタリー。

“タイプロ”の5次審査で落選した2人は、「自分たちのグループを作り、デビューしたい」という夢に向かって立ち上がり、約半年にわたり50人以上とコンタクトを取ってきました。

その結果、5人の候補者（今井魁里さん、岸波志音さん、ジェイさん、若松世真さん、小林大悟さん）が決まり、本当にメンバーとしてやっていけるかどうかをお互いに確認し合う様子などが、日本テレビ系『シューイチ』と、Huluでの『Hulu完全版』で明かされてきました。

■5人グループ想定が…悩んだ末に決断

そして、28日放送の『シューイチ』内で、候補者としてこれまで合宿に参加していた5人全員が『TAGRIGHT』のメンバーになることが発表されました。

西山さんと前田さんは「TAGRIGHTは5人グループ」とイメージしていましたが、最終候補者と共に過ごした時間を振り返り、悩んだ末にこの結果に。西山さんは「（1人でも）欠けたら全部が崩れちゃいそう」と言い、前田さんは「この7人なら自信をもって“TAGRIGHTです”って言えます」と、結成への意気込みを述べました。

■『TAGRIGHT』のメンバー

7人グループとなった『TAGRIGHT』は、2026年1月7日〜10日に日本青年館ホールで、初のお披露目となる『TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-』を全6公演開催。オリジナル楽曲の初披露などが予定されています。

西山智樹（にしやま ともき）さん

2000年2月23日生まれ、東京都出身

前田大輔（まえだ だいすけ）さん

2000年8月30日生まれ、富山県出身

今井魁里（いまい かいり）さん

2003年2月24日生まれ、大阪府出身

岸波志音（きしなみ しおん）さん

2003年10月15日生まれ、千葉県出身

ジェイさん

2005年2月28日生まれ、アメリカ・サウスカロライナ州出身

若松世真（わかまつ せいま）さん

2003年12月25日生まれ、岐阜県出身

小林大悟（こばやし だいご）さん

2002年1月21日生まれ、東京都出身

