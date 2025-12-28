コンビニの「ソーセージパン」食べ比べ！セブン・ローソン・ファミマでいちばん食べ応えがあるのはどれ？《徹底レポ》

素朴ながらも根強い人気を誇る「ソーセージパン」。コンビニ各社でも定番商品として販売しており、ソーセージをパンに挟んだ商品がいくつもラインナップされています。

今回は、コンビニ大手3社（セブン‐イレブン・ローソン・ファミリーマート）の「ソーセージパン」を実際に食べ比べてみました。味わいはもちろん、ソーセージの食感やパンとのバランス、全体の食べ応えなど、それぞれどんな違いがあるのかを詳しく検証しています。

製造元は3社ともにバラバラ

パッケージの裏にある製造者の部分を確認すると、セブン‐イレブンはスウィングベーカリー、ローソンは山崎製パン、ファミリーマートは敷島製パンと、3社それぞれ異なるメーカーが担当していました。製造元が違うとなると、ソーセージやパン生地の方向性にも個性が出そうですね。

最も重量があるのはセブン

お皿の重さを除いた実測の重量は、もっとも重かったのがセブン-イレブンの127g。続いてローソンが115g、ファミリーマートが104gという結果でした。

セブン-イレブン「粗挽きポークフランク粒マスタードマヨ使用」216円（税込）実食レポ

ふんわりとしたパン生地の上にソーセージがのり、味付けはトマトケチャップと粒マスタードマヨ。シンプルながらも王道感のあるソーセージパンです。

1個あたり401kcal、たんぱく質10.5g、脂質23.7g、炭水化物37.0g、食塩相当量2.2gです。

今回は3品とも、電子レンジで軽く温めてから実食しています。温めることでケチャップとマスタードマヨの香りがふわっと立ち上がり、まるでホットドッグのよう。

ソーセージとパンのバランスが良く、もっちりとしたパン生地にポリッとした食感のソーセージがよく合っています。粒マスタードマヨは、しっかり風味を感じられるものの辛さはひかえめで、食べやすい味わいだと思います。

なお、ネット上では「全然辛くないから食べられる」や「見た目通りの味わいで安心感がある」といった声がでています。

ローソン「あらびきポークフランクロール」192円（税込）実食レポ

公式の商品紹介は「おいしいフランクを楽しめるあらびきポークフランクロール」とシンプルな一品。パンからはみ出すほど長いソーセージが印象的で、からみのあるドレッシングを使用しています。

1個あたり307kcal、たんぱく質10.7g、脂質17.9g、炭水化物26.5g、食塩相当量2.4gです。

ソーセージの存在感もさることながら、ケチャップの量もたっぷりで、個性的な仕上がりです。

ポリっとした食感のソーセージは存在感抜群。パン生地はとてももっちりしており、ケチャップの主張がしっかり感じられます。一方で、からみのあるドレッシングはほんのりと味わいが伝わってくる程度。ソーセージを主役に楽しみたい人にぴったりの一品です。

ネット上では「ソーセージが大きくて嬉しい」や「もっちもちのパン生地が好き」といった意見が出ています。

ファミリーマート「粗挽きポークソーセージ」198円（税込）実食レポ

粗挽きポークソーセージの上に、ケチャップとからしマヨソースをトッピングしたシンプルな一品。なお、宮崎県・鹿児島県のファミリーマートでは取り扱いがないため注意。

1個あたり305kcal、たんぱく質8.5g、脂質16.8g、炭水化物30.5g、食塩相当量1.7gです。

ソーセージに対してパンがやや大きめで、ケチャップはひかえめ。全体としては、からしマヨソースの風味が主役になっているのでしょうか。

今回食べ比べた3品の中でもっともソーセージが細く、ややパンに埋もれがちな印象です。ただし、口に入れるとポリッとした良い食感があり、歯ごたえはしっかり。パン生地はややもっさりとしていて、全体としてはからしマヨソースの存在感が強めです。

ネット上では「からしマヨソースがたっぷりで良い」や「パン生地がやや甘い」といった意見が出ていますね。

ソーセージをメインに食べるならばローソン「あらびきポークフランクロール」がおすすめ

味わいや食べ応えまで、それぞれに個性がはっきりと分かれ、まさに"3社3様"のソーセージパン。

セブン-イレブン「粗挽きポークフランク 粒マスタードマヨ使用」は、パンとソーセージのバランスが良く、ケチャップとマスタードマヨがしっかりきいた王道の味わい。一方、ファミリーマート「粗挽きポークソーセージ」はパンの存在感が強く、パンを主体に食べたい人にぴったりです。

そして、ローソン「あらびきポークフランクロール」は、パンから大きくはみ出すほど長くて太いソーセージが主役。もっちりしたパン生地との相性もよく、ソーセージをメインに楽しみたい人におすすめの一品です。

コンビニ3社のソーセージパンは、それぞれ方向性が異なるからこそ選ぶ楽しさがあります。ぜひ、ご自身の好みに合うソーセージパンを見つけてみてくださいね。

筆者：グルメライター 相場 一花

飲食チェーン店のメニューを年間100食以上食べ比べる、飲食チェーン店お持ち帰りマニア。コンビニや話題のグルメショップにも足を運んでいます。