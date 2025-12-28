2025年も残すところあと数日。熱田神宮や伊勢神宮への初詣、あるいは帰省の計画を立てている方も多いのではないでしょうか。今年の名古屋エリアは、名古屋市営地下鉄や近鉄が終夜運転を実施する一方で、名鉄やJR在来線、リニモなどは実施しないなど、鉄道会社によって対応が大きく分かれています。

特に東海道新幹線「のぞみ」の全席指定席化や、平日のような頻度では動かない「日曜・休日ダイヤ」の適用期間など、事前に知っておかないと足止めを食らうポイントが多数あります。本記事では、2025-2026年の最新運行計画を会社ごとに分かりやすくまとめました。大晦日の移動や新年の参拝前に、ぜひチェックしてください。

近鉄は終夜運転あり、臨時特急「ひのとり」も運行

終夜運転を実施、大阪・名古屋から五十鈴川へ

近鉄は、大晦日から元旦にかけての終夜運転を実施します。大阪・名古屋という二大都市と伊勢志摩を結ぶ路線網を持つ同社は、伊勢神宮への参拝客輸送のため、深夜帯も列車を運行します。

特に注目されるのは、大阪難波駅および近鉄名古屋駅から伊勢方面（五十鈴川行き）へ向けた臨時特急の運行です。

伊勢神宮参拝へ、特急「ひのとり」が深夜に走る

今回の終夜運転では、名阪特急の看板車両である80000系「ひのとり」が投入されます。通常は大阪難波〜近鉄名古屋間を結ぶ同車両ですが、大晦日から元旦にかけてはルートを変更し、大阪・名古屋の両方面から伊勢方面へ向かう臨時特急として各3往復運転されます。

深夜の移動でも快適なシートでくつろげるため、初詣の移動手段として注目を集めそうです。その他、急行や普通列車などの終夜運転も実施されるほか、年末年始期間中は昼間帯の臨時列車や延長運転も行われます。

【参考記事】 伊勢方面へ臨時特急「ひのとり」運転 大晦日の終夜運転など、近鉄の年末年始運転計画は？ https://tetsudo-ch.com/13017857.html

名古屋市営地下鉄は終夜で運転

熱田神宮・大須観音へは地下鉄で

上飯田線を除く地下鉄各線（東山瀬・名城線・名港線・鶴舞線・桜通線）では、大晦日の終電後から元旦の始発にかけて終夜運転を実施します。特に熱田神宮（名城線・熱田神宮伝馬町駅、熱田神宮西駅）や大須観音（鶴舞線・大須観音駅）への参拝客に対応するため、主要路線で約20分〜30分間隔での運行が行われます。

東山線以外は、12月28日〜1月4日まで日曜・休日ダイヤ

注意が必要なのは、年末年始期間中のダイヤ設定です。

東山線は、12月27日（土曜日）〜30日（火曜日）、1月4日（日曜日）は土曜・日曜・休日ダイヤ、12月31日（水曜日）から1月3日（土曜日）は年末年始ダイヤで運行します。東山線以外の名古屋市営地下鉄各線および市バスは、2025年12月28日（日）〜2026年1月4日（日）までの8日間、すべて「日曜・休日ダイヤ」で運行されます。

通常なら平日ダイヤとなる日も休日ダイヤとなるため、朝の通勤時間帯などは本数が少なくなる点に注意が必要です。

名鉄・JR在来線・リニモ等は終夜運転なし

名鉄

名鉄は、2025年12月29日（月）〜2026年1月3日（土）まで「土・休日ダイヤ」で運行します。大晦日の終夜運転や終電の延長は実施されません。

また、12月29日の朝、豊橋駅に到着する一部の快速特急について、到着時刻が数分変更となる調整が行われます。期間中は、特別車両券（ミューチケット）をチケットレスで購入する場合に限り割引となるキャンペーンも実施されます。

JR東海

JR東海も在来線（名古屋地区）での終夜運転は行わず、土休日ダイヤでの運行となります。

東海道・山陽新幹線「のぞみ」は、2025年12月26日（金）〜2026年1月4日（日）までの期間、全車指定席として運行されます。自由席は設定されないため、事前の予約が必要です。



リニモ（愛知高速交通）

リニモについては「通常通り動く」と誤解されがちですが、2025年12月29日（月）〜2026年1月2日（金）までは「土休日ダイヤ」で運行されます。

特に朝7時〜8時台は、駅掲出時刻表の「赤文字（土休日ダイヤ）」で運行されるため、平日のような高頻度運転ではありません。この期間に出勤などで利用する場合は、時刻の再確認が必要です。あおなみ線も同様に土休日ダイヤでの運行となり、終夜運転はありません。

2026年の幕開け。今年は会社によって「朝まで走る」「深夜は止まる」がはっきりと分かれています。 深夜の参拝を予定している方は、近鉄や地下鉄を軸にしたルートを検討し、名鉄やJRを利用する方は終電の時間をしっかり確認しておきましょう。 寒さ対策を万全に、ゆとりを持ったスケジュールで素晴らしい1年をスタートさせてください。皆さま、どうぞ良いお年を！

（写真：PIXTA、鉄道チャンネル）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）