「クレアチニン」が基準値よりも高いとどうなるの？下げる方法も医師が解説！

腎機能のクレアチニンとは?メディカルドック監修医が解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「クレアチニン」とは？医師が病気のリスク･改善方法などを徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

伊藤 陽子（医師）

浜松医科大学医学部卒業。腎臓・高血圧内科を専門とし、病院勤務を経て2019年中央林間さくら内科開業。相談しやすいクリニックを目指し、生活習慣病、腎臓病を中心に診療を行っている。医学博士、産業医、日本内科学会総合内科専門医、日本腎臓学会腎臓専門医、日本透析医学会透析専門医、日本東洋医学会漢方専門医、日本医師会認定産業医、公認心理師。

クレアチニンとは？

筋肉を動かすためのエネルギーを蓄える物質であるクレアチンリン酸が、代謝されてできる老廃物がクレアチニンです。血液検査では、Cre、CRE、CREAなどの略語で記載されることもあります。クレアチニンは、体にとって不要なものであるため腎臓から排出されますが、腎機能が低下すると体内に残ってしまいます。このため、腎機能の評価をする際の指標として使用します。しかし、クレアチニンが高値を示す時は、すでに腎機能が正常の半分程度となっているという問題点があり、近年では腎機能の指標としてクレアチニンから算出される推算糸球体濾過量（eGFR）も合わせて評価することが多いです。

クレアチニンが高い場合のリスクと対策

クレアチニンが高い場合には、腎機能の低下が考えられますが、さまざまな条件によって高めに数値が出てしまうことがあります。クレアチニンを評価する際の注意点についてお話しします。

クレアチニンが基準値より高いとどうなる？

クレアチニンが高くなった時にまず考えるのは、腎機能の低下です。しかし、採血時に脱水があると高い値が出る場合があります。また、筋トレを多く行っている人は筋肉量が多いため、クレアチニン値が高くなります。女性の方が、筋肉量が少ないため、基準値も低めです。女性でも大柄で、筋肉量が多い場合には、腎機能が正常でも基準値より少し高めとなることもあります。なお、食事には影響されません。

腎機能が低下している場合でも、クレアチニンが少し高いだけでは、自覚症状はほとんどありません。腎機能が進行し、末期となるまで症状が出ないため、検査で異常があれば早めに治療をすることが非常に大切です。

健康診断でクレアチニンが高いと言われたら？

健康診断でクレアチニン値が高かった場合、早めに再検査を行いましょう。水分不足があり一時的に高値となっていることも少なくありません。しかし、本当に高値であった場合でも腎障害は自覚症状がほとんどなく、知らない間に進行している可能性もあるため注意が必要です。

クレアチニンを下げる方法は？

クレアチニンの上昇が脱水によるものであれば、水分摂取が効果的です。しかし、そのほかの場合には、精密検査を行い、クレアチニンが高い原因に対する治療が必要です。一般的に、急激に腎機能が悪化した場合、その原因（腎炎や薬剤性など理由はさまざまです）に沿って治療をすれば改善します。しかし、慢性的に腎機能が進行した場合、腎機能を元に戻すことは難しく、腎機能がこれ以上悪化しないための治療が主体です。そのため、腎障害が早期に発見できるほど、末期腎不全への進行を予防できるのです。慢性的に腎障害が進行する原因もさまざまであり、高血圧や糖尿病、腎炎など多岐にわたります。

クレアチニンが低い場合のリスクと対策

クレアチニンが低い場合には問題ないのでしょうか？クレアチニンは筋肉量に影響されるため、筋肉の疾患の合併が考えられます。低い原因にも、気をつけなければなりません。

クレアチニンが基準値より低いとどうなる？

クレアチニンが低くなる原因には、筋肉量の低下が挙げられます。長期臥床の方や、運動量が減っている高齢者ではクレアチニンが低くなることがあります。小柄な方はもともと筋肉量が少ないため、低めとなりがちです。また、筋肉の病気である筋ジストロフィーなどでは筋力低下をきたし、クレアチニン値が低くなります。

健康診断でクレアチニンが低いと言われたら？

クレアチニンが低い場合、多くは筋肉量が少ない可能性があります。運動不足がある場合には、普段の生活に運動を取り入れましょう。しかし、立ち上がりにくい、運動しづらさなどがある場合には筋肉疾患の可能性もあります。脳神経内科を受診しましょう。

クレアチニンを上げる方法は？

運動量が少ないために、筋肉量が減っている場合には運動が有効です。体格が小さいなど、通常の運動量でも筋肉量が標準より少ない人は、無理にクレアチニン値を上げる必要はありません。

「クレアチニン」についてよくある質問

ここまで症状の特徴や対処法などを紹介しました。ここでは「クレアチニン」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

健康診断でクレアチニンが高い人は腎臓病の危険性がありますか？

伊藤 陽子 医師

クレアチニンが高い場合、腎臓病の可能性があります。自覚症状がなくとも、早めに再検査を受けましょう。

クレアチニンを下げる食事はありますか？

伊藤 陽子 医師

クレアチニンを下げる食事やサプリは、残念ながらありません。クレアチニンが上がって、腎障害があるのであればその原因に沿った治療をしましょう。

クレアチニンとクレアチニンクリアランスの違いはなんですか？

伊藤 陽子 医師

クレアチニン値は単純に血液中のクレアチニンの値を示し、腎臓機能の評価として用います。しかし、腎機能が半分以下程度に悪化するまで上昇しないため、初期の腎障害の評価としては不十分です。

一方、クレアチニンクリアランスとは、クレアチニンの腎臓での排泄能力を計算するものでより正確に腎機能を評価できます。しかし、一定時間の畜尿が必要であり、なかなか外来で行うことが困難です。

クレアチニンクリアランスの計算方法を教えてください。

伊藤 陽子 医師

クレアチニンクリアランス（mL/min/1.73㎡）＝(尿Cr(mg/dL)×24時間尿量(mL))/(血清Cr(mg/dL)×1440(min))×1.73/体表面積(㎡)

となります。正常値はおおよそ100mL/min/1.73㎡です。

クレアチニンが高いのは水分不足でしょうか？

伊藤 陽子 医師

クレアチニンが高い場合には、水分不足の可能性もあります。しかし、腎機能の低下による場合もあり必ず再検査をしましょう。

まとめ 「クレアチニン」の異常は腎臓病に注意！

クレアチニンの異常は腎臓の病気のサインであることが多いです。腎臓は『沈黙の臓器』と呼ばれ、末期腎不全まで症状が出ないため注意が必要です。腎臓の病気を放置すると、元に戻りづらく進行して透析が必要となることもあります。早期発見、治療が非常に重要です。クレアチニンの異常が出たら、早めに受診して治療をしましょう。

「クレアチニン」の異常で考えられる病気

「クレアチニン」から医師が考えられる病気は7個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

循環器系の病気

腎臓循環器系の病気

心不全

腎臓病

そのほかの病気

脱水

筋ジストロフィー多発性筋炎

筋委縮性側索硬化症

サルコペニア

クレアチニン値が高い時には腎臓病が最も疑われます。早めに病院を受診して精密検査を受けましょう。

参考文献

血液検査（日本人間ドック学会）

急性腎障害と慢性腎臓病（日本腎臓学会）

筋ジストロフィー（難病情報センター）