¿å¸ÍMFã·Æ£½ÓÊå¡¢³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¸ò¾Ä¡¦½àÈ÷¤ÈÈ¯É½

¡¡¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï28Æü¡¢MFã·Æ£½ÓÊå¤¬³¤³°°ÜÀÒ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ã·Æ£¤Ï³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¸ò¾Ä¡¦½àÈ÷¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀµ¼°¤Ë·èÄê¼¡Âè¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2005Ç¯4·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¸½ºß20ºÐ¤Îã·Æ£¤Ï²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¤äÆ±¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¡¢¶Í¸÷³Ø±à¹â¹»¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯¤Ë¿å¸Í¤Ë²ÃÆþ¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ï2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç27»î¹ç½Ð¾ì8ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎJ2Í¥¾¡¡¢¤½¤·¤ÆJ1¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢2025J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç2»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ JFA Âè105²óÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
