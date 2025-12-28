¥¢¥¸¥¢ÇÕÏ¢ÇÆ¤ËÄ©¤àU-23ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¡ª¡¡10ÈÖ¡¦º´Æ£Î¶Ç·²ð¤é23Ì¾¡Ä³¤³°°ÜÀÒÉ½ÌÀ¤Îã·Æ£½ÓÊå¤Ï³°¤ì¤ë
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï28Æü¡¢AFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥× ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ 2026¤ËÎ×¤àU¡¼23ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼23Ì¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤¬¤«¤«¤Ã¤¿2024Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤Ï¡¢·è¾¡¤Ç¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤ò²¼¤·¤Æ¸«»öÍ¥¾¡¡£¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤ÇÎ×¤ß¡¢º£Âç²ñÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×B¤ËÆþ¤ê¡¢¥·¥ê¥¢¡Ê1·î7Æü ÆüËÜ»þ´Ö20»þ30Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡Ë¡¢UAE¡Ê1·î10Æü ÆüËÜ»þ´Ö20»þ30Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡Ë¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¡Ê1·î14Æü ÆüËÜ»þ´Ö1»þ30Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢§GK
12 ßÀºêÃÎ¹¯
1 ¾®ÎÓ¾Å·
23 ¹ÓÌÚÎ°°Î
¢§DF
16 ¾®Àô²Â¸¾
5 »Ô¸¶Íù²»
2 ÇßÌÚÎç
21 ´ØÉÙ´ÓÂÀ
4 ±ÊÌî½¤ÅÔ
3 ÅÚ²°Ý¥Âç
22 ²¬Éô¥¿¥ê¥¯¥«¥Ê¥¤ñ¥ÅÍ
15 ¿¹ÁÔ°ìÏ¯
¢§MF
8 Âç´ØÍ§æÆ
6 ¾®ÁÒ¹¬À®
7 ÀÐÅÏ¥Í¥ë¥½¥ó
10 º´Æ£Î¶Ç·²ð
17 ÅèËÜÍªÂç
14 Àî¹çÆÁÌÒ
¢§FW
20 ¸ÅÃ«É¢²ð
18 µ×ÊÆÍÚÂÀ
9 ¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¡¦¥¦¥Á¥§¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀ¤Íº
11 ²£»³Ì´¼ù
19 Æ»ÏÆË
13 ÀÐ¶¶À¥Æä
¢§´ÆÆÄ
Âç´ä¹ä
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤¬¤«¤«¤Ã¤¿2024Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤Ï¡¢·è¾¡¤Ç¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤ò²¼¤·¤Æ¸«»öÍ¥¾¡¡£¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤ÇÎ×¤ß¡¢º£Âç²ñÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×B¤ËÆþ¤ê¡¢¥·¥ê¥¢¡Ê1·î7Æü ÆüËÜ»þ´Ö20»þ30Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡Ë¡¢UAE¡Ê1·î10Æü ÆüËÜ»þ´Ö20»þ30Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡Ë¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¡Ê1·î14Æü ÆüËÜ»þ´Ö1»þ30Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
12 ßÀºêÃÎ¹¯
1 ¾®ÎÓ¾Å·
23 ¹ÓÌÚÎ°°Î
¢§DF
16 ¾®Àô²Â¸¾
5 »Ô¸¶Íù²»
2 ÇßÌÚÎç
21 ´ØÉÙ´ÓÂÀ
4 ±ÊÌî½¤ÅÔ
3 ÅÚ²°Ý¥Âç
22 ²¬Éô¥¿¥ê¥¯¥«¥Ê¥¤ñ¥ÅÍ
15 ¿¹ÁÔ°ìÏ¯
¢§MF
8 Âç´ØÍ§æÆ
6 ¾®ÁÒ¹¬À®
7 ÀÐÅÏ¥Í¥ë¥½¥ó
10 º´Æ£Î¶Ç·²ð
17 ÅèËÜÍªÂç
14 Àî¹çÆÁÌÒ
¢§FW
20 ¸ÅÃ«É¢²ð
18 µ×ÊÆÍÚÂÀ
9 ¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¡¦¥¦¥Á¥§¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀ¤Íº
11 ²£»³Ì´¼ù
19 Æ»ÏÆË
13 ÀÐ¶¶À¥Æä
¢§´ÆÆÄ
Âç´ä¹ä