PRONTO¤Î¡ÈÆóÌÌÀ¤ò¶Ë¤á¤¿¡É¿·¶ÈÂÖ¡ÖPRONTO THE FIRST¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡ª¤³¤À¤ï¤ê¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥«¥¯¥Æ¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¶õ´Ö¤È¤Ï¡©
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â³¤¤ª¤Ç¤«¤±¤Îµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ëÅß¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÅß¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î2Æü(²Ð)¤Ë¿·¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¿·¶ÈÂÖPRONTO THE FIRST¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌë¤Î2³¬¤Ï¡¢¶äºÂ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤ËÊÑËÆ
¢£PRONTOÂè1¹æÅ¹¤¬¿·¤¿¤Ê¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×Å¹¤È¤·¤Æ¿·¥ª¡¼¥×¥ó¡ª
¡ÖÃë¤Ï¥«¥Õ¥§¡¢Ìë¤Ï¥µ¥«¥Ð¡£¡×¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëPRONTO¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Âè1¹æÅ¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖPRONTO ÊÂÌÚÄÌ¤êÅ¹¡×¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢¿·¶ÈÂÖPRONTO THE FIRST¤¬12·î2Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖPRONTO µæ¶Ë¤ÎÆóÌÌÀ¡×¡£PRONTO¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡¢Ãë¤ÈÌë¤ÎÆóÌÌÀ¤ò¤è¤ê¶Ë¤á¡¢1³¬¤Ï½ªÆü¥«¥Õ¥§±Ä¶È¡¢2³¬¤ÏÃë´Ö¤Ï¥«¥Õ¥§¡¢17»þ°Ê¹ß¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÈÍÎ¼ò¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¾å¼Á¤Ê¥Ð¡¼¶õ´Ö¤Ø¤È°ìÅ¾¤¹¤ë¡£
1³¬¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥½¥Õ¥¡¡¼ÀÊ¤Ï¡¢ÃÄÂÎ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¶äºÂ¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤¢¤È¡¢µÙ·Æ¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ºî¶È¤Ë¤â»È¤¨¤½¤¦¡£
2³¬¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤ä¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ò»È¤Ã¤¿¥Þ¥Æ¥£¡¼¥Ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£»Å»öµ¢¤ê¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤ê¡¢µÇ°Æü¤ä¥Ç¡¼¥È¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥³¡¼¥Ò¡¼¹¥¤¤âÂçËþÂ¡ªËÜ³Ê»Ö¸þ¤Î¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼
¥«¥Õ¥§¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢PRONTO THE FIRST¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÃê½ÐÊýË¡¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢°ìÇÕ¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë¥É¥ê¥Ã¥×¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼ËÜÍè¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£Æ¦¤âÄÌ¾ï¤Î¡Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤«¤é¡Ö¥Ç¥«¥Õ¥§ ¥Ö¥é¥¸¥ë100%¡×¤Ê¤É¸ÄÀË¤«¤Ê5¼ïÎà¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìÇÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡£
¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢Îä¿å¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÃê½Ð¤¹¤ë¥À¥Ã¥Á¥¹¥¿¥¤¥ë¡£´ï¶ñ¤Î¾åÉô¤«¤é¿å¤òÅ©²¼¤µ¤»¥³¡¼¥Ò¡¼Ê´¤ÎÁØ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄÌ²á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»¨Ì£¤Î¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¢¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¡¼¥É¤âPRONTO THE FIRST¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¼è¤ê¤½¤í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öçõ¤Î¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢¶äºÂÊÂÌÚÄÌ¤ê¤Î³¹Ï©¼ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Á¥å¥¤¡¼¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¡£¤¤¤Á¤´¤¬ìÔÂô¤Ë»È¤ï¤ì¡¢¿´¤â°ßÂÞ¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡£
¢£²¿ÅÙ¤âÄÌ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë»Å³Ý¤±¤¬¤¹¤Æ¤¤Ê¥Ð¡¼
17»þ¤«¤é¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë2³¬¤Î¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Þ¥Æ¥£¡¼¥Ë7¼ïÎà¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥¤¥ó ¥°¥Ã¥É ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥ÄÆþ¾Þ¤ÎÅÚ°æ¹îÏ¯¤µ¤ó¤¬´Æ½¤¤·¡¢UCC¤Î¡ÖLargo¡×¤ä¡¢¥×¥í¥ó¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ÖThe àÝàê GIN¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»³ºê¥¦¥¤¥¹¥¡¼À¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×(770±ß)¤ä¡ÖÀ¸¥Ï¥à¥Ð¥¿¡¼´¬¤¡×(715±ß)¤Ê¤É¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ä¥¢¥é¥«¥ë¥È¤â½¼¼Â¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤È¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÃµ¤·¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤âÄÌ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎÅß¤Ï¡¢¡Èµæ¶Ë¤ÎÆóÌÌÀ¡É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¿·¶ÈÂÖPRONTO THE FIRST¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼Ô¤Î°û¼ò¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
