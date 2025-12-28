£²£°£²£¶Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡¢ÃíÌÜ¤Î½Ð¾ì¹»¡¦Áª¼ê¤Ï¡©¡¡¶¯¹ë£´¡Ü£±¹»¤¬¼´¤«¡ÄÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¶áÆ£ÍºÆóÊÔ½¸°Ñ°÷¤ËÊ¹¤¯
¡¡¿·½Õ¹±Îã¤Î¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¡×¡ÊÂè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉü±ØÅÁ¶¥Áö¡Ë¤¬£±·î£²¡¢£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÎÃíÌÜ¹»¤ä¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï¤É¤³¤«¡£Áá°ðÅÄÂç³ØOB¤Ç£³ÅÙÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ëÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¶áÆ£ÍºÆóÊÔ½¸°Ñ°÷¤Ë¥ì¡¼¥¹¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä³Æ¹»¤ÎÀïÎÏ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ÅöÆü¤Î¡Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ÊÑ¹¹¡×¤ÇÀï½Ñ¤òÆÉ¤à
¡¡È¢º¬±ØÅÁ¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤«¤éÈ¢º¬¡¦°²¥Î¸Ð¤Þ¤Ç¤Î±ýÉü£²£±£·¡¦£±¥¥í¤òÂç³ØÀ¸¥é¥ó¥Ê¡¼£±£°¿Í¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢£²£±¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡££²Æü¤ËÊ¬¤±¤Æ±ýÏ©¡¦ÉüÏ©¤Ç£µ¶è¤º¤ÄÁö¤ë¤¬¡¢¤É¤Î¶è¤Ë¤É¤ÎÁª¼ê¤¬Áö¤ë¤«¤Ï¡¢¼Â¤ÏÄ¾Á°¤Þ¤Ç³ÎÄê¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡³ÆÂç³Ø¤Èº®À®¥Á¡¼¥à¡Ö´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¼«ÂÎ¤Ï£±£²·î£±£°Æü¤Î¡Ö¥Á¡¼¥à¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡×¤Ç£±£¶¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢£±£²·î£²£¹Æü¤Ë¤Ï¤É¤Î¶è¤òÃ¯¤¬Áö¤ë¤«¡Ö¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Âç²ñÅöÆüÄ«¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¡Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ÊÑ¹¹¡×¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ÊÑ¹¹¤Ï¡¢±ýÏ©¡¦ÉüÏ©¤¢¤ï¤»¤Æ£¶¿Í¤Þ¤Ç¡¢£±Æü¤Ç¤Ï£´¿Í¤¬¾å¸Â¡£¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ÅÐÏ¿¤ÎÁª¼ê¤ÈÊä·ç¤È¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ï½ÐÍè¤ë¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÁö¤ë¶è´Ö¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ÇÀïÎ¬Åª¤Ë¥¨¡¼¥¹µé¤ò²¹Â¸¤·¡¢Â¾Âç³Ø¤ÎÀï½Ñ¤äÁª¼ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼¡Âè¤Ç¡¢ÅöÆüÄ«¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ëÂç³Ø¤¬Â¿¤¤¡×¤È¶áÆ£°Ñ°÷¡£
¡¡¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ÊÑ¹¹¤Ï¡¢±ýÏ©¡¦ÉüÏ©¤È¤â¤Ë¥ì¡¼¥¹¥¹¥¿¡¼¥È»þ¹ï¡Ê¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Î£±»þ´Ö£±£°Ê¬Á°¡Ê¸áÁ°£¶»þ£µ£°Ê¬¡Ë¤Ë¼õ¤±ÉÕ¤±¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î´é¤Ö¤ì¤ËÃíÌÜ¤À¡£
ÀÄ³Ø¤ÎÈ´·²¤ÎÄ´À°ÎÏ
¡¡Í¥¾¡¸õÊä¤È¤·¤Æ¶áÆ£°Ñ°÷¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÖÀÄ»³³Ø±¡Âç¡¢¶ðÂôÂç¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¡¢Ãæ±ûÂç¤Î£´¶¯¥×¥é¥¹±ýÏ©¤ÎÁá°ðÅÄÂç¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï£²£°£²£´Ç¯¡¢£²£µÇ¯¤ÈÁí¹çÍ¥¾¡¤ÎÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡£È¢º¬±ØÅÁ¤ÎÁ°¾¥Àï¤Î£±£°·î¤Î½Ð±À±ØÅÁ¤Ç£·°Ì¡¢£±£±·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç¤Ï£³°Ì¤Èº£¤Ò¤È¤Ä¤Õ¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÀÄ»³³Ø±¡¤ÏÈ¢º¬¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÄ´À°ÎÏ¤¬È´·²¡£¥¨¡¼¥¹¤Ç¼ç¾¤Î¹õÅÄÄ«Æü¤Ë²Ã¤¨¡¢£²Ç¯À¸¤ÎÀÞÅÄÁÔÂÀ¤Ï£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Ç£²£·Ê¬£´£³ÉÃ£¹£²¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¡¢¡Ê¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Î¡Ë£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÊ¿¶Ñ¤âÁ°²óÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é£²£°ÉÃ¤°¤é¤¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²ó¤«¤é£¶¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È´¤±¤ÆÀïÎÏ¥À¥¦¥ó¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢È¢º¬¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´»Ò¤ò¾å¤²¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤ÎÉ®Æ¬³Ê¤È¸À¤¨¤ë¾õ¶·¤ËÍè¤¿¡×¡£Á°²ó¤ÏÈ¢º¬¤Î»³¤òÁö¤ë£µ¶è¡¢£¶¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò¼è¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤Ø¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î£²¿Í¤¬È´¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ö»³¤Î¿À¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
Á°²ó£²°Ì¤Î¶ðÂô¡¢¼çÎÏµé¤½¤í¤¦
¡¡Á°¾¥Àï¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç°µ¾¡¤·¡¢Á°²ó¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÇÁí¹ç£²°Ì¡¦ÉüÏ©Í¥¾¡¤Î¶ðÂôÂç³Ø¡£¡Ö¥¨¡¼¥¹¤Îº´Æ£·½ÂÁ¤¬¸Î¾ã¤«¤é¤Î²óÉüÅÓÃæ¤Ç¡¢Á´ÆüËÜ¤âËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤¬ËÜÅö¤ËÉüÄ´¤·¡¢¼ç¾¤Î»³ÀîÂóÇÏ¡¢°ËÆ£ÁóÍ£¡¢µ¢»³ÐÒÂç¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¼çÎÏµé¤Î£´¿Í¤Î£´Ç¯À¸¤¬¥¬¥Á¥Ã¤ÈÁö¤ì¤Ð¡¢Í¥¾¡¤òÁÀ¤¨¤ë¡£Á°²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬£¹¿Í»Ä¤ê¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤âÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µîÇ¯¤è¤ê¤â¥Á¡¼¥àÎÏ¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤ÈÆ£ÅÄÆØ»Ë´ÆÆÄ¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×
¹ñ³Ø±¡¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤¬½¼¼Â
¡¡º£Ç¯¤Î½Ð±À±ØÅÁ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¹ñ³Ø±¡Âç³Ø¡£ºòÇ¯¤â½Ð±À¤ÈÁ´ÆüËÜ¤Î£²´§¤òÀ©¤·¡¢È¢º¬¤ÎÍ¥¾¡¸õÊä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£³°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÈ¢º¬¤Î»³¤òÁö¤ë£µ¶è¤È£¶¶è¤Ç½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤¿¤Î¤¬¶Á¤¤¤¿¡£»³¤Î¶è´Ö¤Ç¤ÎÁª¼ê°éÀ®¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£¤¿¤À¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÎÏ¤ÏÀÄ³Ø¡¢¶ðÂô¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë27Ê¬36ÉÃ64¤ò½Ð¤·¤¿£³Ç¯¤ÎÌîÃæ¹±µü¡Ê¤Ò¤í¤ß¤Á¡Ë¤é¡¢Â´¶È¤·¤¿¥¨¡¼¥¹Ê¿ÎÓÀ¶À¡¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£È¢º¬¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸µ÷Î¥¤Ë¤Ê¤ë¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Ï£±»þ´Ö£°Ê¬Âæ¤È£±Ê¬Âæ¤ÎÁª¼ê¤¬¤¢¤ï¤»¤Æ£¹¿Í¤â¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ß¤Æ¤â¡¢¥¨¡¼¥¹³Ê¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¡×
¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤Ãæ±û
¡¡¶áÆ£°Ñ°÷¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤¬£µ°Ì¤ÎÃæ±ûÂç³Ø¤ò£´¶¯¤Ë¤¢¤²¤ë¡£¡Öº£Ç¯¤ÎÃæ±ûÂç¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¡£¾å°Ì£±£°¿Í¤Î£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÊ¿¶Ñ¥¿¥¤¥à¤¬£²£·Ê¬£µ£µÉÃ£¹£¸¤È¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ£²£·Ê¬Âæ¤Ë¤Î¤»¤¿¡£º£Ç¯¤Î½Ð±À±ØÅÁ¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î£±£°°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê´¬¤ÊÖ¤·¤Æ£²°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¿¥¤¥à¤Î¼ÂÎÏ¤ò·ë²Ì¤Ç¼¨¤·¤¿¡×
Áá°ðÅÄ¤Ï±ýÏ©¤ËÃíÎÏ¡©
¡¡£µ¶¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°²ó¤ÎÈ¢º¬¤Ç£´°Ì¡¢½Ð±À±ØÅÁ¤Ç£²°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿Áá°ðÅÄÂç³Ø¤ò¥×¥é¥¹£±¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀïÎÏÅª¤Ë¤ä¤äÁª¼êÁØ¤¬Çö¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤«¤é¤À¡£¡Ö¼ç¾¤Î»³¸ýÃÒµ¬¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç£²°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¡¢£²¶è¤òÁö¤ì¤Ð¶è´Ö¾ÞÁè¤¤¤Ë¤«¤é¤à¼ÂÎÏ¤â¤¢¤ë¡£Á°²óÂç²ñ¤Î£µ¶è¤Ç¶è´Ö£²°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡Ê¥¢¥Ë¥á¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¹©Æ£¿µºî¡¢£±Ç¯À¸¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼ÎëÌÚÎ°°ý¤â¤¤¤Æ¡¢±ýÏ©¤ËÃíÎÏ¤¹¤ì¤Ð±ýÏ©Í¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Á´ÂÎ¤ÎÁª¼êÁØ¤ò¸«¤ë¤È¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÆñ¤·¤¤¡£±ýÏ©¤ÇÇÈ¤Ë¾è¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡×
Âç³ØÀ¸¤·¤«Áö¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¤Î¥É¥é¥Þ
¡¡¶áÆ£°Ñ°÷¤Ï¡Ö¹âÂ®²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¡¢³Æ¹»¤È¤â¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¹»¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤ÆÀÜÀï¤È¤Ê¤ë¥ì¡¼¥¹¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÏ³¤ì¤Æ¡¢½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤ËÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£ºÇÄ¹¶è´Ö¤Ç¥¨¡¼¥¹µé¤¬Áö¤ë£²¶è¡¢¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤È¢º¬¤Î»³¤òÁö¤ë£µ¡¢£¶¶è¤Ê¤É¶è¤´¤È¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÉÙ¤ó¤À¥³¡¼¥¹¤âÌÌÇò¤¤¡£¶áÆ£°Ñ°÷¤Ï¡ÖÎ¦¾å¶¥µ»¤Ï¸Ä¿Í¶¥µ»¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢±ØÅÁ¤Ï¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤È¤·¤ÆÀï¤¦¡£Âç³Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤Î¤Ç£´Ç¯´Ö¤·¤«Áö¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤°ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¨£±£²·î£±£±Æü¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ò´ð¤ËºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£