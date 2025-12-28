·ËÌï°í¡¡¡Ö»Õ¾¢¡ÊµÈÌï¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¿ÍÊÁ¤ÎÎÉ¤µ¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¸²È¤Ë¡×
¡¡°ì¿´ÉÔÍð¤ËÁ°¤ò¸þ¤¡¢Íî¸ì¤Ë¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àËèÆü¡£È¸²ÈÀ¸³è9Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿·ËÌï°í¡Ê34¡Ë¤À¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤ª¾Ð¤¤¹¥¤¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ã»Ò¤Ç¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤ËÆ´¤ì¡¢Ãæ³Ø3Ç¯¤Î¤³¤í¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÆ¬¤ËÉÁ¤»Ï¤á¤¿¡£Ãæ³Ø»þÂå¡¢ºÇ½é¤ÏÀ®ÀÓ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2Ç¯¤ÎÅÓÃæ¡¢²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤ÇÊ¼¸Ë¡¦ÀîÀ¾»Ô¤Ë°Ü¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂçºå¡¦Ì§ÌÌ»ÔÆâ¤ÎÃæ³Ø¤ØÄÌ¤Ã¤¿¡£ÄÌ³ØÏ©¤¬±óµ÷Î¥¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢3Ç¯»þ¤Ë¡Ö170Æü¡¢ÃÙ¹ï¤·¤¿¡×¤ÈÆâ¿½½ñ¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¡£¡Ö¹Ô¤±¤ë¹â¹»¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ´Ç¤¶µ»Õ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢µß¤¦¿À¤â¡£ÀîÀ¾»ÔÆâ¤Î¿Ê³Ø¹»¤¬¡ÖÄê°÷³ä¤ì¤ÈÊ¹¤¡¢¤½¤³¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤«¤é¤Ï¿Ê³Ø¤·¤Æ¤«¤éÂçÊÑ¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡×¡£Ìµ»ö¡¢ÀîÀ¾ÎÐÂæ¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¡£¤¿¤À¡¢À®ÀÓ¤Ïº£¥¤¥Á¡£¡Ö¤º¤Ã¤ÈÀÖÅÀ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡£Ä¥¤ê½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÉáÃÊ¤«¤é¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¼¡Âè¤Ë¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÎ±Ç¯¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤·¤¿¡×¡£¿ô³Ø¤¬Á´¤¯¥À¥á¤Ç¡¢ÆÀ°Õ²ÊÌÜ¤Ï±Ñ¸ì¤È¼Ò²ñ¡£¹â¹»3Ç¯¤«¤é¿¿·õ¤Ë¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¡¢»äÎ©¤ÎÌ¾Ìç¡¦¹ÃÆîÂç¤Ø¹ç³Ê¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤ë¡È¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¾Ã¤¨¤º¡£¹â¹»3Ç¯¤Î¿ÊÏ©ÁêÃÌ¤ÇÊì¿Æ¤Ë¡ÖNSC¡ÊµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡Ë¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¹ð¤²¤¿¡£Êì¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤¬¤ª¶â¤ò½Ð¤¹¤Î¡©¡×¤ÈÂçÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¡¢Âç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤·¤¿¡£¤À¤¬Âç³Ø¤Ë¤Ï¤Ê¤¸¤á¤º¡¢¾©³Ø¶â¤âÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¡¢2Ç¯¿ÊµéÁ°¤ËÃæÂà¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÌÜÉ¸¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£¾Æ¤Ä»²°¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ç¼«Æ°¼Ö¤òºî¤ë´ü´Ö¹©¤Ë¡£¡Öº¸Â¦¤Î¥É¥¢¤ò1Æü300Ëç¡¢ºî¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Ë°¤¤¿¤Î¤ÇÂ¾¤ÎÉô½ð¤ËÂå¤¨¤Æ¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤ÎÆü¤«¤é±¦Â¦¤Î¥É¥¢Ã´Åö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾Ð¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£¤µ¤é¤ËÅìµþ¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤â¤¢¤ê¡¢²£ÉÍ¤ÎÆü»º¼«Æ°¼Ö¤Ç¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òºî¤ë»Å»ö¤ò2Ç¯Â³¤±¤¿¡£¡Ö¤ª¼ò¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢¤è¤¯Í·¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¡¢ÍµëµÙ²Ë¤Çµ¢¾Ê¤·¤¿ºÝ¡¢Å¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡Êì¤«¤é¡Ö1Ëç¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤ÈÃÏ¸µ¡¦ÀîÀ¾¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÊÆÄ«°ìÌç²ñ¡×¤ØÍ¶¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤ó¤â¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤â»Þ¿ý»Õ¾¢¤ÎÍî¸ì¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡£Íî¸ì¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¤È¡¢²ñ¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¾×·â¤Î2»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤ËÊ¹¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ê·Ë¡Ë¤¢¤ª¤Ð·»¤µ¤ó¤Î¡Èµí¤Û¤á¡É¤Ç¤·¤¿¡£¥¦¥Á¤Î»Õ¾¢¤Î¡ÈÉ÷¼Ù¤¦¤É¤ó¡É¤Ï¡¢11·î¤Î´¨¤¤»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤Æ¤¿¤²Ð¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡£²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±öÂä»Õ¾¢¤Î¥Þ¥¯¥é¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¶¤³¤Ð»Õ¾¢¤Î¡È¤·¤¸¤ßÇä¤ê¡É¤â¡×¡£¤½¤ÎÍî¸ì²ñ¤ÎÆâÍÆ¤òº£¤âÁ¯ÌÀ¤Ëµ²±¡£Íî¸ì¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Àµ¼Ò°÷¤Ø¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤êµ¢ºå¡£Âçºå¡¦½½»°¤Ëµï¤ò¹½¤¨¡¢¥Ð¥¤¥È¤·¤Ê¤¬¤éµ¡¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡£Íî¸ì¤ÎCD¤ò¼Ú¤ê¤ÆÊ¹¤Æþ¤ê¡¢Íî¸ì²ñ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£ºÇ½é¤ËÊ¹¤¤¤¿µÈÌï¤Î¡ÖÉ÷¼Ù¤¦¤É¤ó¡×¤Î¾×·â¤È¡¢¿ÍÊÁ¤Ë¹û¤ì¡¢¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢17Ç¯¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤ò»Ö´ê¡£25ºÐ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÌï¤Ã¤³¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È½¤¹ÔÃæ¤ÎÄï»Ò¤¬¤¤¤¿¤¿¤á¡¢µÈÌï¤«¤éÆóÅÙ¤âÃÇ¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Ìï¤Ã¤³¤¬Ç¯µ¨ÌÀ¤±¤·¡¢5·î¤Ë»Ö´ê¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¸«½¬¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£È¾Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡ÖÌï°í¡×¤ÎÌ¾Á°¤ò¤â¤é¤¤¡¢Äï»ÒÆþ¤ê¤òÀµ¼°¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½¤¹ÔÃæ¡¢»Õ¾¢¤«¤é¤ÏÆ¬¤´¤Ê¤·¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤é¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤í¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬µÈÌïÎ®¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼ºÇÔ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢»Õ¾¢¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç¼ºÇÔÃÌ¤ò¥Í¥¿¤Ë¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÆÀ°Õ¥Í¥¿¤Ï¡È»þ¤¦¤É¤ó¡É¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡¢»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¦¤É¤ó²°¤Ç¤ÎÇÛÃ£¥Ð¥¤¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£»Õ¾¢¤«¤é¡Ö¤¦¤É¤ó²°¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤ë¤ó¤ä¤«¤é¡¢¤¦¤É¤ó¤Î¿©¤ÙÊý¡¢¥ª¥ì¤«¤é¸«¤ó¤Ç¤âÊ¬¤«¤ë¤ä¤í¡×¤È¡È»þ¤¦¤É¤ó¡É¤Î·Î¸Å¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Å¹¤Ç¤Ï¤¦¤É¤ó¤ò¤¹¤¹¤ëµÒ¤Î´é¤ò¥¸¥Ã¤ÈÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µ¤»ý¤Á°¤¬¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£¤À¤¬¡¢»Õ¾¢¤ÎÁ°¤Ç±é¤¸¤Æ¤ß¤»¤ë¤È¡Ö²»¤Ï¥¨¥¨¤¬¡¢¤¦¤É¤ó¤¬Á´Á³Ç®¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤É¤³¸«¤Æ¤ó¤Î¤ä¡×¤È¥À¥á½Ð¤·¤ò¿©¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢¿¿²Æ¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï³§¡¢Îä¤¿¤¤¤Ö¤Ã¤«¤±¡Ê¤¦¤É¤ó¡Ë¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¿¡£³°¤Ï½ë¤¤¤Î¤Ë³§¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¤¿¤·¡¢Ç®¤¤¤¦¤É¤ó¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤âÍê¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡£º£¤Ç¤Ï¾Ð¤¤ÏÃ¤À¡£
¡¡¿Í¤Ê¤Ä¤Ã¤³¤¤À³Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢11·î¤Ë¤Ï·ËÆî¸÷¤Î¿äÁ¦¤ÇÉñÂæ¡Ö¤¸¤ã¤ê¥ó»Ò¥Á¥¨¡×¡Ê¾¾ÃÝºÂ¡Ë¤ËÂçÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£¼çÌò¤Î¥Á¥¨¤ÎÃ´Ç¤¤ÎÀèÀ¸Ìò¡£Âç¤¤ÊÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·Ý¤ÎÉý¤â¹¤¬¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£ÍèÇ¯1·î1Æü¤Ë¤ÏÅ·ËþÅ·¿ÀÈË¾»Äâ¤Ç¤Î¡Ö¿·½ÕÆÃÊÌ¸ø±é¡×¤ÇÂç´îÍø¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£Æ±2¡¢3Æü¤Î¡ÖÊÆÄ«°ìÌç²ñ¡×¡Ê¥µ¥ó¥±¥¤¥Ö¥ê¡¼¥¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢3Æü¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Ãå¼Â¤Ë³¬ÃÊ¤ò¾º¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¦¥Á¤Î»Õ¾¢¤ß¤¿¤¤¤Ë¿ÍÊÁ¤ÎÎÉ¤µ¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¸¡Ê¤Ï¤Ê¤·¡Ë²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¸ÅÅµ¤ò¼ã¤¤À¤Âå¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¿·ºîÍî¸ì¤âºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ë¡£»Õ¾¢¤ÎµÈÌï¤â¡Ö½ã¿è¤Ê»Ò¡£¿Í¤«¤é¹¥¤«¤ì¤ëÆÀ¤ÊÀ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È°¦Äï»Ò¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê±é·ÝÃ´Åö¡Ë
¡¡¡þ·Ë¡¡Ìï°í¡Ê¤«¤Ä¤é¡¦¤ä¤¤¤Á¡ËËÜÌ¾¡áÅÏîµâ«ÂÀÏº¡¢1991Ç¯¡ÊÊ¿À®3Ç¯¡Ë2·î4Æü¡¢ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¤ÇÌ§ÌÌ»Ô°é¤Á¤Î34ºÐ¡£¹ÃÆîÂçÃæÂà¡£2017Ç¯11·î¡¢·ËµÈÌï¤ËÆþÌç¡£¼ñÌ£¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¿å±Ë¡¢±Ç²è´Ñ¾Þ¡£