SUGIZO、来年予定していた公演も辞退 12月18日の事故を受け「出演が困難となってしまいました」
LUNA SEAのギタリスト・SUGIZOが、28日までに自身の公式Xを更新。来年1月9日、12日に予定している公演について、内容を変更して自身は出演を辞退することを発表した。
【写真】運転する自動車の接触事故報告したLUNA SEA・SUGIZO
投稿で同日に予定していた「越境 第二章 〜BORDER CROSSING：Chapter 2〜 石田組 × SUGIZO」公演について、「12月18日の事故を受けSUGIZOの出演が困難となってしまいました。関係各所と慎重に協議を重ねた結果、本公演は内容を変更し、SUGIZOの意向を尊重したうえで石田組のみでの公演として開催させていただくこととなりました」と報告した。
続けて公演内容の詳細について「通常の石田組によるクラシックコンサート形式となり、当初予定しておりました照明・音響等の特別演出は実施いたしません」と説明。「また、事前に発表しておりましたセットリストにつきましても変更となります。あらかじめご了承ください」と伝えた。
チケット代金についても、そのまま入場できるが「石田組単独公演としての料金設定を考慮し、ご来場いただいたお客様には、券種に応じて以下の金額を返金させていただきます」と、各座席に応じた返金額を提示。払い戻し希望者に向けて案内した。
最後に「本公演を楽しみにお待ちいただいていた皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。苦渋の判断ではございますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」などと呼びかけた。
SUGIZOは18日、自身が運転する自動車とバイクとの接触事故が発生したことを報告。株式会社シーブロックの名前で「この度、12月18日の深夜、SUGIZOが運転する自動車とバイクとの接触事故が発生したとの報告を受け、12月23日のLUNA SEA有明アリーナ公演の延期、ならびに年内のソロ活動も延期または中止とさせていただく事といたしました」と報告。「今は何より、お相手の方の一日も早い回復を心より願っております」などと伝えていた。
また「SUGIZOにおきましては、現在負傷しており休養が必要な状況です。担当医師のもと指導を受けて療養しておりますのでご安心ください。」と説明。「皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛けしますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
