¡Ú½ÀÆ»¡ÛÌîÂ¼Ãé¹¨»á¤¬¸ì¤ëÂçÌî¾Ê¿»á¤ÎÀ¨¤ß¡¡¹â£³¤Î»þ¤ÎÎý½¬¤Ç¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬¶²ÉÝ¤Ë´¶¤¸¤¿¡×
¡¡¸µ½ÀÆ»²È¤ÎÌîÂ¼Ãé¹¨»á¤¬£²£·Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ö´´»ö£Ø¤ÈÌ¾Å¹¤ÎÌë¡ÁÝ¯°ææÆ¤ÏÃ¯¤ò¸Æ¤Ö¡©¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Ý¯°ææÆ¤«¤é¡Ö¸åÇÚ¤Ç¡Ø¥³¥¤¥Ä¤¹¤²¤§¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤ÈÌîÂ¼»á¤Ï¡Ö£±ÈÖ»×¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂçÌî¾Ê¿¤«¤Ê¡×¤ÈÅìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÂçÌî¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼»á¤ÏÂçÌî¤¬¹â¹»£³Ç¯¤Î»þ¤Ë½é¤á¤ÆÎý½¬Áê¼ê¤òÌ³¤á¡ÖÂçÌî¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¹â¹»À¸¤ÈÎý½¬¤·¤ÆÉÝ¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡£ºÇ½é¤Ï¹â¹»À¸¤À¤«¤é¡Ø¤è¤·¡¢Íè¤¤¤è¡£Îý½¬¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Þ¥¸¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤ãËÜÅö¤Ë¤ä¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤½¤Î¶²ÉÝ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ð¥¤¤¤ó¤°¡×¤Î¾®Æ½±ÑÆó¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ã¤ÆÁÈ¤ó¤À½Ö´Ö¤ËÊ¬¤«¤ë¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤ÈÌîÂ¼»á¤Ï¡Ö½Ö´Ö¤ËÊ¬¤«¤ë¡£µ»¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤¿»þ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¤«ÎÏ¶¯¤µ¤È¤«µÕ¤ËÃ¦ÎÏ¤¹¤ëÉôÊ¬¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¶²ÉÝ¤Ë´¶¤¸¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£