¡Ö½µ5¤ÇÆ±¤¸¥¢¥¦¥¿ー¡×¤Ê40¡¦50Âå¤Ø¡ª ¡Ústudio CLIP¡ÛÂç¿Í¤¬Â¨¤³¤Ê¤ì¤ë♡¡ÖÅß¥¢¥¦¥¿ー¡×

¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥¦¥¿ー¤Ï¤Ä¤¤²ÔÆ¯Î¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ËèÆüÆ±¤¸¤Ç¤ÏË°¤¤¬¤¯¤ë¤â¤Î¡£¥¹¥¿¥á¥ó¥¢¥¦¥¿ー¤ÎÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¡Ústudio CLIP¡Ê¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ë¡Û¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¥¢¥¦¥¿ー¤ËÃíÌÜ¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤³¤Ê¤ì¤ë¥ß¥É¥ë¾æ¥³ー¥È¤«¤é¥¯¥é¥¹´¶¤ò¤Þ¤È¤¨¤ë¥¦ー¥ë¤Î¥í¥ó¥°¥³ー¥È¤Þ¤Ç¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»×¤ï¤º¥Ø¥Ó¥í¥Æ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¿·¤¿¤ÊÁêËÀ¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ñー¥«ー¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¥ì¥Ç¥£¤Ë¤Þ¤È¤¨¤ë°ìÃå
¡Ústudio CLIP¡Û¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¥«¥éー¥ß¥É¥ë¥³ー¥È¡×\5,751¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥ß¥ê¥¿¥êー¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ñー¥«ー¤Ë½÷À¤é¤·¤¤¥Ç¥£¥Æー¥ë¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¡¢ÃæÌÊÆþ¤ê¤Î¥ß¥É¥ë¾æ¥³ー¥È¡£¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¥¹¥¿¥ó¥É¥Í¥Ã¥¯¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤¬³¨¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥³ー¥Ç¤Î¼çÌò¤È¤·¤Æ¤³¤Ê¤ìÅÙUP¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¿þ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥É¥íー¥³ー¥É¤ò¹Ê¤ì¤Ð´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥³¥¯ー¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ø¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢1Ãå¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£