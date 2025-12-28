ÁÆÉÊÁûÆ°¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ÎÉÔºß¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤º¡Ä¡ÖM-1¡×¤¬¾ÚÌÀ¤·¤¿¡È°µÅÝÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÎÏ¡É
12·î21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ì¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡£²áµîºÇÂ¿1Ëü1521ÁÈ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿º£Âç²ñ¤Ï¡¢·è¾¡½é½Ð¾ì¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¤ÎÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤Ï¡È¿³ºº¡É¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
Ã¼½ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¡£12·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W 2025¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç½é¤á¤ÆÆ±Âç²ñ¤Î¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿ÁÆÉÊ¤Ï¡¢¡Ö1ÉÃ¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¾Þ¶â1000Ëü±ß¤Ë¤·¤Æ¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã¤¤Âç²ñ¡×¤Ê¤É¤ÈÄ¶¿É¸ý¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÀÍýÅª¤ÇÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë¿³ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¥Ë¥Ã¥Á¥§¤è¤êÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯¡ØTHE W¡Ù¤Ç¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¾Ð¤¤ÈÓ¤ÎÅ¯É×¡Ê50¡Ë¤¬17Æü¤Ë¡ÖÁÆÉÊ¤Î»þ´Ö¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ»¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¶ì¸À¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ19Æü¤ËÁÆÉÊ¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥À¥µ¤¹¤®¤Æ¤·¤ó¤É¤¤¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤È50Ê¬Ä¶¤ÎÆ°²è¤ÇÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤«¤é¡¢º£²ó¡ØM-1¡Ù¤Ç2Ç¯ÌÜ¤Î¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿Å¯É×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿³ºº¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤ª¾Ð¤¤É¾ÏÀ²È¤Î¥é¥ê¡¼±óÅÄ»á¤Ë¡¢º£²ó¤Î¡ØM-1¡Ù¤Î¿³ºº¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¡ØM-1¡Ù¤Ç½é¤á¤Æ¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¸åÆ£µ±´ð¡Ê51¡Ë¤Î¿³ºº¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈÖÁÈMC ¤È¤·¤Æ¤¢¤¢¤¤¤¦¾ì¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥½¥Ä¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢Æ±¤¸¤¯½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¶ð¾ì¹§¡Ê39¡Ë¤Î¿³ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¶ð¾ì¤µ¤ó¤Ï¡Ç19Ç¯¤Ë¡ØM-1¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èæ³ÓÅªºÇ¶á¤Þ¤ÇÂç²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Ð¤ëÂ¦¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤³¤ÎÂç²ñ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿½Ð¾ì¼Ô¤Î¿´Íý¤ò¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Âçºå¤òµòÅÀ¤Ëº£¤â³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âçºå¤Î·Ý¿Í¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¾Ü¤·¤¤¡£º£²óÍ¥¾¡¤·¤¿¤¿¤¯¤í¤¦¤ÏÂçºå¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ð¾ì¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿È¶á¤Ê¸åÇÚ¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢È¯¸À¤Ë¤âÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¿³ºº¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥é¥ê¡¼»á¡Ë
¥é¥ê¡¼»á¤Ï¡¢MC¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¡Ê59¡Ë¤â¹â¤¯É¾²Á¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Î¿³ºº°÷¾Ò²ð¤Ç¡¢º£ÅÄ¤¬Å¯É×¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¡¢Å¯É×¤¬¡ÖÏÃÂê¤Î¿Í¡ª¡¡º£¡¢ÃíÌÜ¤Î¿Í¡ª¡¡°ìÈÖ¤ÎÃíÌÜ¤Î¿Í¡ª¡¡¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ËÍ¤Î¤³¤È¤·¤«½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÁÆÉÊ¤È¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡Ö»ëÄ°¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤âÁÆÉÊ¤µ¤ó¤ÈÅ¯É×¤µ¤ó¤Î·ï¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤â¿¨¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Å¯É×¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤«¤é¤½¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¢¤¨¤ÆÅ¯É×¤µ¤ó¤Î½çÈÖ¤òÈô¤Ð¤¹¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Å¯É×¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¤¤¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤ËÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Î·ï¤òÏÃÂê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¯É×¤µ¤ó¼«¿È¤Î¶ÛÄ¥¤â¤Û¤°¤ì¤ë¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤â²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¡£º£ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÁêÅö¹âÅÙ¤Êµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥é¥ê¡¼»á¤Ï¡¢ÁÆÉÊ¤Ë¤è¤ë°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤¬º£²ó¤Î¿³ºº¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾ÀÜÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢¶áÇ¯¤ÎÎ®¤ì¤È¤·¤Æ¿³ºº¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ë¤È¿³ºº°÷¤¬¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£°ÊÁ°¤Ï¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¤ä¥ª¡¼¥ëµð¿Í¤µ¤ó¡Ê74¡Ë¡¢Î©Àî»Ö¤é¤¯¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¤Ê¤É¾å¤ÎÀ¤Âå¤Î¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¡ØM-1¡Ù¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤À¤Âå¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Ç¡ØM-1¡Ù¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤Æ¡ØM-1¡Ù¤ÎÌ¡ºÍ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ÏÍý²ò¤¬µÚ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ºÙÉô¤Ë¤Ï¤¢¤¨¤Æ¿¨¤ì¤º¤Ë¡¢½ã¿è¤Ë¼«Ê¬¤¬¤½¤ÎÌ¡ºÍ¤ò¸«¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢º£¤Î¿³ºº°÷¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¶ð¾ì¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼ã¼ê¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Þ¤Ç¡ØM-1¡Ù¤Ê¤É¤Ç¿³ºº¤µ¤ì¤ëÂ¦¤À¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢½Ð¤ëÂ¦¤ÎÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ã¤¿ºÙ¤«¤¤µ»½ÑÅª¤ÊÉôÊ¬¤ä¡¢¥Í¥¿¤Î¹½À®¤Ê¤É¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÉ¾²Á¤¹¤ë¿³ºº¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
»¿ÈÝ¤¢¤ï¤»¤ÆÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤ÁÆÉÊ¤À¤¬¡¢¥é¥ê¡¼»á¤ÏÁÆÉÊ¤¬¡ØM-1¡Ù¿³ºº°÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¡ØTHE W¡Ù¤Î¿³ºº¤Ç¤¢¤ì¤À¤±¤Î¤â¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Ë¡ØM-1¡Ù¤Ç¤â¿³ºº°÷¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà¤Ï¡ØM-1¡Ù¤È¡ØR-1¡Ù¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î»ñ³Ê¤â¤¢¤ë¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ë¿³ºº°÷¤Ë²Ã¤ï¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ØTHE W¡Ù¤äº£Ç¯3·î¤Î¡ØÂè14²óytvÌ¡ºÍ¿·¿Í¾Þ·èÄêÀï¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¤Ï¿³ºº°÷¤ÎÁÆÉÊ¤¬ÏÃÂê¤òÆÈÀê¤·¤¿¤¬¡¢¡ØM-1¡Ù¤Ç¿³ºº°÷¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÁÆÉÊ¤µ¤ó¤ÏÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âÌÜÎ©¤ÄÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¡ØTHE W¡Ù¤È¤¤¤¦Âç²ñ¼«ÂÎ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤è¤ê¤â¡¢ÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÊý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Âç²ñ¸å¤ËÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Ð¤«¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢²¾¤ËÁÆÉÊ¤µ¤ó¤¬¡ØM-1¡Ù¤Î¿³ºº°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ØTHE W¡Ù¤Î¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤½¤Îº¬µò¤Ëº£²ó¤ÎÂç²ñÁ°¸å¤Ç¤ÎÊóÆ»ÆâÍÆ¤ÎÊÑ²½¤ò¤¢¤²¤ë¡£
¡Ö¡ØM-1¡ÙÁ°¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Î¿³ºº¤ÎÏÃ¤äÁÆÉÊ¤µ¤ó¤ÈÅ¯É×¤µ¤ó¤ÎÂÐÎ©¤ÎÏÃÂê¤¬Â¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬ÁÆÉÊ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Âç²ñ¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÉ¾²Á¤ä¡¢Ã¯¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤É¡¢Âç²ñ¤ÎÆâÍÆ°ì¿§¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¤À¤±¡ØM-1¡Ù¼«ÂÎ¤¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÁÆÉÊ¤µ¤ó¤ÏÈ¯¿®ÎÏ¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡ØM-1¡Ù¤â¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢ÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Î°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¤ª¾Ð¤¤¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ä¤½¤Î¿³ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï°ìÄêÄøÅÙ¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¤Þ¤¿º£²ó¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê62¡Ë¤¬¿³ºº°÷¤«¤é³°¤ì¤Æº£Ç¯¤Ç2²óÌÜ¤Î¡ØM-1¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤ÎÉÔºß¤Ï±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤³¤ì¤â¤µ¤Ã¤¤ÎÏÃ¤È°ì½ï¤Ç¡¢·ë¶É¡ØM-1¡Ù¤½¤Î¤â¤Î¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¾ËÜ¤µ¤óÉÔºß¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ó¤Þ¤êÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÏÄ¹Ç¯¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¡ØM-1¡Ù¤Î¸¢°Ò¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØM-1¡Ù¤È¤¤¤¦Âç²ñ¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÉáÃÊ¤Ï¤ª¾Ð¤¤¤ò¸«¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¸«¤¿¸å¤ËÌ¡ºÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ØM-1¡Ù¡£¤½¤ÎÄìÎÏ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£