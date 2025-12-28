¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ö¿Í¸¢µßºÑ¿½¤·Î©¤Æ¡×¡ÈµÑ²¼¡É¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÉüµ¢¤ÏÀäË¾Åª¤Ë¡Ä¡Ö¾¾²¬¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ë°ìåß¤ÎË¾¤ß¤â¸±¤·¤¹¤®¤ëº£¸å
¡¡¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¤òÍýÍ³¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éÆ±¶É·Ï¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH‼¡Ù¤ò¹ßÈÄ¤µ¤»¤é¤ì¡¢Ìµ´ü¸Â¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¸µTOKIO¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÊ¬¤¬¹Ô¤Ã¤¿¿Í¸¢µßºÑ¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤¬¡¢ÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬12·î25Æü¤ËÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
【もっと読む】国分太一が望む「TOKIO再結成」は果たしてあるのか？ 長瀬智也の〈意味深〉投稿にどよめすがる
¡¡¹ñÊ¬¤ÎÂåÍý¿Í¡¦¸ÖÅÄÍ¥ÊÛ¸î»Î¤¬ÊóÆ»³Æ¼Ò¤ËÁ÷ÉÕ¤·¤¿Ê¸½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüÊÛÏ¢Â¦¤¬¿½¤·Î©¤Æ¤ò¿³µÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼è¤ê°·¤ï¤Ê¤¤¤È¤Î·èÄê¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¤¬¡¢¡Ö¹ñÊ¬»á¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Í¸¢¿¯³²¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ú¤Â³¤¡¢¿Í¸¢µßºÑ¤Î¼Â¸½¤Ë»ê¤ëÊýºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤â¿Í¸¢µßºÑ¤ÎÊýË¡¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èï³²¼ÔÊÝ¸î¤òÍýÍ³¤Ë¡¢Æü¥Æ¥ì¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä¡¢¤É¤Î¹Ô°Ù¤¬¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ô°Ù¤Ë³ºÅö¤·¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¾ÜºÙ¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢½èÊ¬¤ò²¼¤µ¤ì¤¿¹ñÊ¬¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±¾ðÅª¤Ê¸«Êý¤â°ìÉô¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢11·î26Æü¤Ë¹ñÊ¬¤¬¸ÖÅÄÊÛ¸î»Î¤È¤È¤â¤ËÅÔÆâ¤Ç¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¹ñÊ¬¤¬¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ô¿´Åö¤¿¤êÂ¿¤¹¤®¤Æ²¿¤¬¤Ê¤ó¤ä¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤éÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤Î¤Ê¤é¤ªÏÃ¤·¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡Õ¡ÔÆü¾ïÅª¤Ë¥â¥é¥Ï¥é¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤â¤É¤ì¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤¬ÌäÂê¡Õ¤Ê¤É¤ÈSNS¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢µÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î»ØÅ¦¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÆüÊÛÏ¢Â¦¤¬¿Í¸¢µßºÑ¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ò¡Ö¼è¤ê°·¤ï¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÊ¬¤¬¼«¿È¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò²óÉü¤¹¤ë¼ê¤À¤Æ¤¬¼Â¼ÁÃÇ¤¿¤ì¤¿"µÍ¤ß¾õÂÖ"¤È¸«¤ë¸þ¤¤â¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Öº£¤Ï³èÆ°µÙ»ß¡×¤âÀÅ¤«¤Ë·ÝÇ½³¦¤«¤é¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤¹¤ëÎ®¤ì¤«¡Ä
¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ô°Ù¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¹ñÊ¬¤µ¤ó¤´¼«¿È¤â²ñ¸«¤Ç¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·º£¸å¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤¬Ì±»ö¤ÇÆü¥Æ¥ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÁÊ¾Ù¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢º£²ó¤ÎÆüÊÛÏ¢¤ÎÈ½ÃÇ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊË¡Áâ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¹ñÊ¬¤Ï²ñ¸«¤Ç¡ÖÅö½é¤Ï°úÂà¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï³èÆ°µÙ»ß¤È¤¤¤¦·Á¤ò¤È¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢·ÝÇ½³èÆ°ºÆ³«¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¡£ÆÃ¤ËÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤Ï¸·¤·¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÆü¥Æ¥ì¤¬¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î¹ßÈÄ¤ò·è¤á¡¢ÆüÊÛÏ¢¤¬¸·¤·¤¤È½ÃÇ¤ò¤¯¤À¤·¤¿º£²ó¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Â¦¤âÎäÀÅ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¹ñÊ¬¤µ¤ó¤¬Éüµ¢¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ¤â¸½¼ÂÅª¤ÊÏ©Àþ¤Ï¡¢¾¾²¬¾»¹¨¤µ¤ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¾¾²¬¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢TOKIO¤òÀÎ¤«¤é°¦¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤¿¸ÂÄêÅª¤ÊÈ¯¿®¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¿¤À¡¢¸µ¡¹¤Î¥¥ã¥é¤â¤¢¤Ã¤Æ¹ñÊ¬¤µ¤ó¤¬¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿È¯¸À¤òYouTube¤Ç¤¹¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£ÀÅ¤«¤Ë¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¹ñÊ¬¤ÎÌ¾ÍÀ²óÉü¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¸±¤·¤½¤¦¤À¡£
日テレがコンプラ違反疑惑の詳細を明かさないことも国分が「人権救済申し立て」を行った理由の一つだが、ファンの関心は国分の復帰とTOKIOの再結成か。