松田聖子、5年ぶり『紅白』出演決定！ 初出演時に歌った「青い珊瑚礁」で番組締めくくる
12月31日の大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合ほか／19時20分）より、松田聖子の出演が決定。「青い珊瑚礁」を披露する。
1980年のデビュー以来、45年の長きに渡って音楽シーンの第一線を走り続けてきた「永遠のアイドル」松田聖子が、５年ぶりに紅白のステージに戻ってくる。
楽曲は「青い珊瑚礁」、松田が初出場した1980年の紅白で歌唱した曲。今回、放送100年の記念すべき紅白歌合戦を締めくくる特別企画として、紅組と白組の対戦が終わったあと、番組の最後にNHKホールで披露する。
松田は「放送100年という輝かしい節目、そして私自身のデビュー45周年に、再び紅白のステージに立たせていただけることを、心から光栄に思います。披露させていただく『青い珊瑚礁』は、私にとって初出場時の大切な原点と言える曲です。皆様への感謝を込めて、精一杯歌いたいと思います。大晦日に皆様と笑顔でお会いできることを楽しみにしています」とコメント。
「アイドル」という枠組みを超え、昭和・平成・令和の「時を超えた日本のポップスの象徴」とも言える松田聖子のステージに期待したい。
『第76回NHK紅白歌合戦』は、NHK総合ほかにて12月31日19時20分放送。
