ÇÐÍ¥¡¦À¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¡ÖÉÝ¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¾Ú¸À¤Ë¸«¤¨¤¿¡ÈÊÑ²½¡É¡¡¡ÖÂçËã¤ÏËãÌô¡×¤ÎË¡²þÀµ¤«¤é1Ç¯¡Äµá¤á¤é¤ì¤ë´í¸±À­¤Ø¤Î°Õ¼±

2012Ç¯¤ÎÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿À¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¡£
9·î¡¢ÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ç´¥ÁçÂçËã Ìó0.4g¤ò½ê»ý¤·¤¿ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÊÝ¼á¤«¤é¤ª¤è¤½2¥«·îÈ¾¸å¤Î12·î8Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ç½é¸øÈ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Ë¡Äî¤ÇÀ¶¿åÈï¹ð¤¬¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤¬¸Î¤Î¶ìÇº¡¢¤½¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
Ã¸¡¹¤ÈÅú¤¨¤¿À¶¿åÈï¹ð
12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¸áÁ°10»þ¤ÎÅìµþÃÏºÛ¡£°ìÈÌËµÄ°ÀÊ¤Ï¤ï¤º¤«21ÀÊ¡£
ÅöÁª¤·¤¿ËµÄ°¿Í¤é¤¬ÀÊ¤ËÃå¤¸«¼é¤ëÃæ¡¢¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÀ¶¿åÈï¹ð¤ÏË¡Äî¤Ë¸½¤ì¡¢°ìÎé¡£ÀÊ¤ËÃå¤¯¤ÈÉ¨¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¸¤Ã¤È°ìÅÀ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡£
¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤µ¤Û¤É´¶¤¸¤é¤ì¤º¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ½é¸øÈ½¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
ºÛÈ½´±¡§
Ì¾Á°¤Ï¡©
À¶¿åÈï¹ð¡§
À¶¿å¿ÒÌé¤Ç¤¹¡£
ºÛÈ½´±¡§
¿¦¶È¤Ï¡©
À¶¿åÈï¹ð¡§
ÇÐÍ¥¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºá¾õÇ§ÈÝ¤ÇºÛÈ½´±¤Î¼ÁÌä¤ËÃ¸¡¹¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯À¶¿åÈï¹ð¡£
ºÛÈ½´±¡§
²¿¤«¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
À¶¿åÈï¹ð¡§
¤¤¤¨¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
ºÛÈ½´±¡§
µ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ç´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡©
À¶¿åÈï¹ð¡§
¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
Í£°ì¤ÎÆù¿Æ¡¦·»¤Î¡È³Ð¸ç¡É
Ë¡Äî¤Ë¤Ï¾Ú¿Í¤È¤·¤ÆÀ¶¿åÈï¹ð¤Î·»¡¦¾°Ìï¤µ¤ó¤¬½ÐÄî¤·¤¿¡£
¾°Ìï¤µ¤ó¼«¿È¤âÇÐÍ¥¤Ç¡¢Í£°ì¤ÎÆù¿Æ¤Ç¤¢¤ëÀ¶¿åÈï¹ð¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÎÉ¹¥¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Èï¹ð¤ÎÀ³Ê¤Ï¡Ö¤Þ¤¸¤á¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
À¶¿åÈï¹ð¤Ï»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾°Ìï¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤¿ºÝ¡¢µã¤¤¤ÆÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤ÆÊÝ¼á°Ê¹ß¤ÎÀ¶¿åÈï¹ð¤¬µ¬Â§Àµ¤·¤¯¡¢²È»ö¤â¼«¼çÅª¤Ë¼êÅÁ¤¦»Ñ¤Ï·»¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤¸¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçËã¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿²È¤Ë¤Ï¤â¤¦½»¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÆ±µï¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£
ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¶ìÇº¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÀÀ¤¤
Â³¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¡£
²þ¤á¤Æµ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿À¶¿åÈï¹ð¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ç¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Î´ËÏÂ¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¿¦¶ÈÊÁ¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ÇÌµ°Õ¼±¤Ë¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂçËã¤¬°ãË¡¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²¿ÅÙ¤«¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
Àè¤ÎËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¸¡»¡Â¦¤Ï¸ì³ØÎ±³Ø¤Î¤¿¤á¤ËÅÏÊÆ¤·¤¿20ºÐ¤Îº¢¤Ë¡¢³Ø¹»¤ÎÍ§¿Í¤«¤é´«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂçËã¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â22ºÐ¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤Ë¤ÏÂçËã¤òÆþ¼ê¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¡¢ÇÐÍ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÄ¾ÀÜÌ©Çä¿Í¤È´é¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÃÎ¿Í¤Ë¶âÁ¬¤òÅÏ¤·¤Æ°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃÎ¿Í¤Ï¤â¤È¤â¤È·»¡¦¾°Ìï¤µ¤ó¤ÎÍ§¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
ÂçËã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¶¿åÈï¹ð¤Ï¡ÖÆ±µï¿Í¤ò´Þ¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð²È¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Íè¤¿¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÂçËã¤ÎÂ¸ºß¤Ï·»¤Ë¤â±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·»¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤ÈÂÐ¤·¤Æ¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¾Ú¿Í¤È¤·¤ÆÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤â·»¤ÎÍ¥¤·¤µ¡£´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¼¡¤Ï¼«Ê¬¤¬·»¤Î¿ÍÀ¸¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁÛ¤¤¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À¶¿åÈï¹ð¤Î¡ÈÂçËã¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡É¤ËÊÑ²½¤¬¤ß¤é¤ì¤ëÈ¯¸À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÂáÊáÁ°¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂçËã¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤È¶¯¤¯¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¡ÊÂáÊá»þ¥É¥é¥Þ»£±ÆÃæ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤ò²á¿®¤·²á¤®¤Æ¤¤¤¿¡£¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊÝ¼á¸å¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ä¡£
ºÛÈ½´±¡§
ÊÝ¼á¸å¡¢ÂçËã¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
À¶¿åÈï¹ð¡§
º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÝ¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
À¶¿åÈï¹ð¡§
À¸³è¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¤Ë¤â°ìÈÌ¤Î»Å»ö¤òÃµ¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
Ìò¼Ô¤Î»Å»ö¤Ï1¿Í¤ÎÎÏ¤ÇÀ®Î©¤·¤Ê¤¤»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï1¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¸å²ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¸½ºß¤Ï¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤È¹¹Àµ»ÜÀß¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¶¿åÈï¹ð¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Îºá¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¤´¿´ÇÛ¡¦¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¡¢1»þ´Ö¤Û¤É¤Ç·ë¿³¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤Ï¾ï½¬À¤ä°ÍÂ¸À¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¹´¶Ø·º1Ç¯¤òµá·º¡£
°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖºÆÈÈ¤Î¶²¤ì¤ÏÄã¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÈ½·è¤òµá¤á¤¿¡£
À¶¿åÈï¹ð¤ÏÀÅ¤«¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤¿
½é¸øÈ½¤«¤é11Æü¸å¡£
ºÆ¤ÓË¡Äî¤Ë¸½¤ì¤¿À¶¿åÈï¹ð¤Ï¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤Ç¡¢»þÀÞ¡¢³±¤¹þ¤àÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
ºÛÈ½´±¤Ï¡Ö²¿ÅÙ¤âÇä¿Í¤«¤éÆþ¼ê¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÜ·ïÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÂçËã¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÆÏÂÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢°ÍÂ¸À¤âÀ¸¤¸¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£·º»öÀÕÇ¤¤Ï·è¤·¤Æ·Ú¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈóÆñ¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö»ö¼Â¤òÇ§¤á¡¢ÆóÅÙ¤ÈÂçËã¤Ë¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÝ¼áÃæ¤ËÀº¿À²Ê°å¤ËÄÌ±¡¤·¡¢¼«½õ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¹´¶Ø·º1Ç¯¡¦¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½´±¤¬ºÇ¸å¤Ë¡ÖÁ°²ó¤ÎË¡Äî¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¡¢¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤È¡¢À¶¿åÈï¹ð¤ÏÀÅ¤«¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤ÆË¡Äî¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
ÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤¢¤È¡¢À¶¿åÈï¹ð¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò¸øÉ½¡£²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¶¯¤¤·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¤ÎÈ½·è¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢ÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤ÈÀ¸³è¤ò²þ¤á¡¢¼Ò²ñ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼«³Ð¤·¤¿Æü¡¹¤òÀ¿¼Â¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
ÂçËã¤¬¡ÖËãÌô¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ1Ç¯
¶áÇ¯¤Î¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÂçËã¤ÎÍðÍÑ³ÈÂç¤Ï¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢À¶¿åÈï¹ð¤ÏÂçËã¤Î½ê»ý¤Ç¡ÖËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¡×¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï2024Ç¯12·î¡¢ÂçËã¤Ë´Ø¤¹¤ë²þÀµË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¡ÖÂçËã¡×¤¬¡ÖËãÌô¡×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçËã¤Î¡Ö½ê»ý¡×¡Ö¾ùÅÏ¡×¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ³Â§¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¡Ö»ÈÍÑ¡×¤â¿·¤¿¤Ë¶Ø»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö»ÈÍÑ¡×¤Ï¹´¶Ø·º7Ç¯°Ê²¼¡¢¡Ö½ê»ý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹´¶Ø·º5Ç¯°Ê²¼¤«¤é7Ç¯°Ê²¼¤Ë¸·È³²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À¶¿åÈï¹ð¤ÏË¡Äî¤Ç¡Ö¡ÊÂçËã¤Ï¡ËÆóÅÙ¤È»ÈÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¯¤¯ÀÀ¤Ã¤¿¡£
ÂçËã¤Î¤ß¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌôÊª¤ËÂÐ¤·¡¢»ä¤¿¤Á1¿Í1¿Í¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤Î´í¸±À¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¶¯¤¯µá¤áÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò²ñÉô»ÊË¡Ã´Åö¡¡Âç·§ ÍªÅÍ¡Ë