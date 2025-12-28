NHKは28日、大みそかの第76回NHK紅白歌合戦に、松田聖子（63）が特別企画として出演が決定し、1980年（昭55）の初出演時に歌った代表曲「青い珊瑚礁」を披露すると発表した。

松田が紅白のステージに立つのは、第71回（2020年）以来、5年ぶり、今回で25回目の出場。NHKを通じ、以下のコメントを発表した。

◆松田 放送100年という輝かしい節目、そして私自身のデビュー45周年に、再び紅白のステージに立たせていただけることを、心から光栄に思います。披露させていただく「青い珊瑚礁」は、私にとって初出場時の大切な原点と言える曲です。皆様への感謝を込めて、精一杯歌いたいと思います。大晦日に皆様と笑顔でお会いできることを楽しみにしています。

NHKは「今回、放送100年の記念すべき紅白歌合戦を締めくくる特別企画として、紅組と白組の対戦が終わったあと、番組の最後にNHKホールで披露していただきます」と説明。「アイドル」という枠組みを超え、「昭和・平成・令和の『時を超えた日本のポップスの象徴』とも言える松田聖子さんのステージにご期待ください」としている。