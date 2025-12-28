¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡ÙÉñÂæ²½¤Ç¡ÈÍÍ¡¹¤Ê¤´°Õ¸«¡É¤Ë¸ø¼°À¼ÌÀ¡¡º¹ÊÌÅª¤Ê°Õ¿Þ¡Ö°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÉñÂæ¡Ø¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡Ù¤ÎÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¤Ï27Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢´ë²è¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÉôÉ½¸½¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿°Õ¸«¤ËÂÐ¤·¡¢À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÉñÂæ¡Ø¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡Ù¤ÎÀ¼ÌÀ¡¡¡Ö¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡¡¡ÖÉñÂæ¡Ø¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡Ù¤Î´ë²è¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÉôÉ½¸½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤´°Õ¸«¤òÄºÂ×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬ËÜºî¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô°ìÆ±¤Ë¡¢¿Í¼ï¤äÌ±Â²¡¢Ê¸²½¤òº¹ÊÌ¡¦·Ú»ë¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ï°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡ÖËÜºî¤Ï¸¶ºîÌ¡²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡¢ÉñÂæÉ½¸½¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸¶ºîÌ¡²è¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñÀÒ¤ä¿Í¼ï¤ÎÀßÄê¤ÎÍÌµ¤ò¸¶ºî¼Ô¤Ë¤â³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤ÇËÜºî¤ÎÀ©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÂ¤·Á¤ä±é½Ð¾å¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¿Í¼ï¡¦Ì±Â²¡¦Ê¸²½¤òÌÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤Ë´ð¤Å¤¯ÁÏºîÉ½¸½¤È¤·¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ä±é½Ð¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¹ñÀÒ¤ä¿Í¼ï¤òÍýÍ³¤È¤·¤¿°Õ¿ÞÅª¤ÊÇÓ½ü¤äº¹ÊÌÅª¤ÊÁªÊÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÉñÂæºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤äÌòÊÁ¤Ø¤ÎÅ¬À¤ò½Å»ë¤·¡¢¸¶ºî¼Ô¤ä±é½Ð²È¤È¤Î¶¨µÄ¤Î¾å¤Ç¡¢À½ºî°Ñ°÷²ñ¤ÇÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤ÉÆÃÄê¤Î¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¤ä¡¢¿Í³Ê¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£¸å¤â´Ø·¸¼Ô°ìÆ±¡¢À¿¼Â¤ËºîÉÊ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÉñÂæ¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢ÉñÂæ¡Ø¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡Ù¤Ø¤Î¤´Íý²ò¤È¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÏ¢ºÜÌ¡²è¡Ê¸¶ºî¡¦Î¢Æá·½»á¡¿graffiti design¡§ÚçÆ¸½¨µÈ»á¡Ë¤ÎÉñÂæ²½¡£ºá¼Ô¤Î»ÒÂ¹¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹¥¹¥é¥à³¹¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸É»ù¤Î¾¯Ç¯¡¦¥ë¥É¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£2026Ç¯5·î22Æü¡Á31Æü¤ËÅìµþ¡¦ÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë ¥¹¥Æ¥é¥Ü¡¼¥ë¡¢6·î5Æü¡Á7Æü¤ËµþÅÔ¡¦¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ ¥µ¥¦¥¹¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¾å±éÍ½Äê¡£
