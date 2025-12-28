店員は“元保護猫”、置いてあるのは“猫本”だけ。命を救えなかった後悔と行き場のない猫との出会いから生まれた書店

猫が必ずどこかに出てくる本だけが並び、店員は人ではなく猫が務める…。そんな一風変わった書店が東京・世田谷区にあるのをご存じだろうか。お店の名前は「Cat's Meow Books」。

猫×書店というアイデアの源には「救えなかった小さな命がある」と話すのは、店主の安村正也さん。開店までの経緯や“猫店員”たちとの出会いについて聞いた。

育児放棄された3匹の子猫

20年ほど前、安村さんが暮らしていた家の中庭で野良猫が3匹の子猫を産んだ。陰ながら猫たちの様子を見守っていたが、あるとき、母猫が育児放棄をしてしまい…。

「弱々しく鳴きながら1匹、2匹と亡くなっていきました」

残された1匹の命を見過ごすことができない…。安村さんはまだ目も開いていなかった子猫に“三郎”と名前をつけ飼う事を決めた。

当時は「保護猫」という言葉が、世間にまだ浸透していなかった時代。安村さんは「保護猫活動について知っていれば、どうすればいいかの助言をもらったり、助けを求めることができた」と、2匹の小さな命を救えなかったことを今でも後悔しているという。

猫と書店が助け合う

この経験から、行き場のない猫を救う活動の支援をしていきたいと強く考えるようになった安村さん。

以前からコンセプトを持った書店を開きたいと考えていたこともあり、猫が出てくる本だけを置き、売り上げの10％を保護猫団体へと寄付することも決めた。

店長には保護した三郎くんが就任、2017年に猫本専門店「Cat's Meow Books」はスタートする。

また、オープンに伴い、保護猫を看板猫として迎え入れて興味を持ってもらうことで「猫と書店が助け合う関係」を目指した。

「飼い主を待っている子はたくさんいるということを宣伝する、アンテナショップの役割を果たしたいなと」

そんな中、安村さんが保護猫カフェを訪れる中で出会ったのは、飼い主が見つからずにいた、猫エイズキャリアの4匹の猫だった。

「元々、引き取り手が見つかりにくい子を探していたので、これまでに4匹を“猫店員”として迎え入れました」

安村さんは書店を始めるにあたり、中古物件をフルリノベーション。本棚の上には店内をぐるっと一周できるキャットウォークを作るなど、“猫ファースト”な環境作りを徹底した。

「天井に穴が空いていて、店にいたくない時は2階（自宅スペース）に行けるようにもしています」

しかし、オープン当初は思いも寄らない事態が。猫を抱っこしようとしたり、買い物をせずに写真だけ撮って帰る人も店を訪れたのだ。

また当時は『保護猫ってなんですか？』とお客さんから聞かれることも珍しくはなかったという。そんな状況から現在は、保護猫を引き取る前提で、猫に関する本を探しにくる人が増え、猫を無理やり触るようなお客さんも少なくなったのだそう。

「この10年で保護猫に対する認識や、動物愛護の意識が変わったのだと思います」

現在、書店では2匹の猫が活躍中。3歳のあおいちゃんと、8歳のなつめちゃんだ。

安村さんに2匹の猫店員としての仕事ぶりについて聞くと…。

「お客さんが来ても、ずっと寝ています（笑）」

愛嬌（あいきょう）を振りまくことは少ないというが、誰が来ても逃げることはなく自由気ままに過ごしている。その愛くるしい姿で、訪れたお客さんを癒やしているんだそう。

「幸せそうに寝ている姿を見せることが、保護猫を引き取ろうとする人が目にした時に一番いいことだと思う」と安村さんは話す。

人と猫が出会うきっかけ作りをサポート

保護猫活動への理解が進んだとはいえ、今でも猫を引き取りたいがどこへ行ったら分からないといった声を聞くことは多いという。

「どの団体さんのどの猫と出会うかは、ご縁というか運命だと思うので」

現在、活躍中のあおいちゃんとなつめちゃんも、安村さんがSNSでたまたま保護団体がアップした写真を見かけ、一目ぼれしたことがきっかけで店へとやってきた元保護猫。

安村さんはそういった人と猫が出会う“きっかけ作り”のサポートを今後も続けていきたいと話してくれた。

「お客さん一人一人の意識が変わって、支援の輪がもっと広がっていけばいいなと」

猫が出てくる本だけを置き、猫が店員を務める、まさに猫づくしのユニークな書店。誕生の背景には、小さな命を救うことができなかった後悔と、猫店員たちとのかけがえのない出会いがあった。

（画像提供：安村正也さん）