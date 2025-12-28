Á·¾ìµ®»Ò¡ÖÀÐÇË¤Ïº¸Íã¤À¡¢¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡×ËÜ¿ÍÃÌ¤ò¾Ò²ð¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Ï±¦ÇÉ¤È¡ÄÈà¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Á·¾ìµ®»Ò¤¬¡¢28ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·ÏÊóÆ»ÆÃÈÖ¡ÖÊóÆ»¤ÎÆü¡¡2025¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¡ÖÊÝ¼é¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏºÇ½é¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¡ÖÊÝ¼é¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Àº¿À¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ½¸¡£·ëÅÞ°Ê¹ß¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¯¸¢¤«¤é¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¡Ö¿ÊÊâ¤òÂ³¤±¤ëÊÝ¼éÀ¯ÅÞ¡×¤ò¼«Ç§¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð²á¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÊÝ¼é¡×¤ÎÊÑÁ«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤¿¡£
Á·¾ì¤¬ÀÐÇËÁ°¼óÁê¤Ë¼èºà¤·¤¿VTR¤âÊüÁ÷¡£ÀÐÇË»á¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ï¤¬ÅÞ¤Ï¥ê¥Ù¥é¥ë¡¦¥Ç¥â¥¯¥é¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡¢¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤â¤¦°ìÅÙºÆÇ§¼±¤¹¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤âº£¤Î´¶¤¸¤Ï¡¢¥ê¥Ù¥é¥ë¢â¡Ê¥Ë¥¢¥ê¡¼¥¤¥³¡¼¥ë¡Ëº¸Íã¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¡¢¤È¡×¤ÈÌäÂêÄóµ¯¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ÎÀ¯¸¢»þÂå¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£ÀÐÇËÁ°¼óÁê¤Ï¡Ö¡Ø¤³¤ÎÆ»¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÂÇÜ¤µ¤ó¤¬·ë¹½¹¥¤ó¤À¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊµÄÏÀ¤Î¤â¤È¤Ëºî¤Ã¤¿¿·¹ËÎÎ¤ÎÀº¿À¤È¡Ø¤³¤ÎÆ»¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÁê¤¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÂ¾¤Ø¤ÎÂº½Å¤È´²ÍÆ¡×¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¼«Ì±ÅÞ¹ËÎÎ¤òÇ°Æ¬¤Ë»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
°ìÊý¡¢¾®ÎÓÂëÇ·À¯Ä´²ñÄ¹¤âÈÖÁÈ¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Î°ÂÊÝË¡°Æ¤Î¶¯¹ÔºÎ·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«¤é¤È°Û¤Ê¤ë¹Í¤¨Êý¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ´²ÍÆ¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÍè¤Î¡ÊÊÝ¼é¤Î¡Ë¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö·èÄê¤Î»ÅÊý¤¬ÍðË½¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ï·è¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬À¯¼£¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿VTR¤âÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÁ·¾ì¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏËÜÅö¤Ë¡ØÊÝ¼é¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ßÏÃ¤¹¤È¡¢¡ÖÀÐÇËÁ°ÁíÍý¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø¥ê¥Ù¥é¥ë¢âº¸Íã¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤´¼«¿È¤Î¤³¤È¤âÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï¡ØºÇ¶á¤Ï¡¢ÀÐÇË¤Ïº¸Íã¤À¡¢¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¶ì¾Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤é±¦ÇÉ¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢»þÂå¤¬¤¹¤´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¸Æ±þ¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥©¡¼¥µ¥¤¥È¡×¸µÊÔ½¸Ä¹¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÄé¿Êå»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏÊÝ¼é¤Ï²¿¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç¤¤¯¤º¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£¤ÎVTR¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¡Ø´²ÍÆ¡¢´²ÍÆ¡Ù¤Ã¤Æ·«¤êÊÖ¤·¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤È¤³¤í¤¬º£¡¢´²ÍÆ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¾Ã¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¤¿¤À±¦´ó¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÐÎ©Åª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤ÏÇÓ³°Åª¤Ç¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²æ¤ÏÊÝ¼é¤Ê¤ê¡¢¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤â´¶¤¸¤Æ¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£