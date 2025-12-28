¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÁÒÉß¡¢No¡¦8¥ê¡¼¥É¤¬Ê³µ¯¤·¤Æ1²óÀïÆÍÇË¡¡Éé½ý¼Ô¤¬½Ð¤¿±Æ¶Á¤ÇµßµÞ¼Ö¤â
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ1²óÀï¡¡ÁÒÉß31¡½0ÅÚº´½Î¡Ê2025Ç¯12·î28Æü¡¡ÅìÂçºå»Ô¡¦²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡5Âç²ñÏ¢Â³5ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÁÒÉß¡Ê²¬»³¡Ë¤Ï31¡½0¤ÇÅÚº´½Î¡Ê¹âÃÎ¡Ë¤ò²¼¤·¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤Î2²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Á°È¾20Ê¬¤ËWTBÀîËô³¤À»¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬º¸¤ÎÂç³°¤òÁö¤ê¤¤Ã¤ÆÀèÀ©¥È¥é¥¤¡£Æ±27Ê¬¤Ë¤ÏFW¤ÎÏ¢Â³¹¶·â¤«¤éºÇ¸å¤ÏNo¡¦8¥³¥ó¥¦¥§¥¤¡¦¥ê¡¼¥É¶¦Æ±¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥¤¥ó¥´¡¼¥ë¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥É¤ÏÁ°È¾15Ê¬¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥«¥ë¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òËÉ¤®¡¢¸åÈ¾2Ê¬¤Ë¤Ï¼«¿È2¥È¥é¥¤ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÅÚº´½Î¤ÏÄã¤¯ÆÍ¤»É¤µ¤ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ä½ÐÂ¤Î±Ô¤µ¤ÇÊ³Æ®¤·¤¿¤¬¡¢µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ë¤Ï¡¢Éé½ý¼Ô¤¬½Ð¤¿±Æ¶Á¤ÇµßµÞ¼Ö¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£