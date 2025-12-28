¥¤¥ï¥¯¥é¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇºÆ¤Ó¡È¸µ¥«¥ì¡É¥ª¥º¥ï¥ë¥É°ËÆ£¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡Ö¤ªÁ°¤Þ¤¸¤Ç¤â¤¦¤¤¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö³¿Äâ¡×¤Î¥¤¥ï¥¯¥é¡Ê35¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇË¶É¤·¤¿¡Ö¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡×°ËÆ£½Ó²ð¡Ê36¡Ë¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òºÆ¤ÓÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¾²¤ËÉÛÃÄ¤òÉß¤¡¢Ëí¤Ë¤â¤¿¤ì¡¢ÌÓÉÛ¤ò³Ý¤±¤¿²¾Ì²¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÄ¯¤á¤ë°ËÆ£¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤ªÁ°¤Þ¤¸¤Ç¤â¤¦¤¤¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥¤¥ï¥¯¥é¤Ï21Æü¤Þ¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ë¿²¤½¤Ù¤ê¥¹¥Þ¥Û¤ò¼ê¤Ë¥«¥á¥éÌÜÀþ¤òÁ÷¤ë°ËÆ£¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤È¥¤¥ï¥¯¥é¤Ï4Ç¯´Ö¸òºÝ¡£°ËÆ£¤Ï11·î2ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡¡SPECIAL¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡×¤Ç¡¢º£Ç¯9·î¤ËÇË¶É¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£