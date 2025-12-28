デビュー４５周年を迎えた歌手の松田聖子が、大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）に特別企画で出場することが２８日、同局から発表された。５年ぶり２５回目の出場になる。紅組と白組の対戦後、番組の最後にＮＨＫホールから歌声を届ける。

数ある代表曲の中から、聖子が披露するのは「青い珊瑚礁」。２枚目のシングルで、１９８０年の紅白初出場時に歌った人気ナンバー。２１年には「青い珊瑚礁〜Ｂｌｕｅ Ｌａｇｏｏｎ〜」としてセルフカバーしている。

紅白での最多歌唱曲は「あなたに逢いたくて〜Ｍｉｓｓｉｎｇ Ｙｏｕ〜」の４回。「瑠璃色の地球」、「青い珊瑚礁」（今年含む）が３回と続く。

【松田聖子と紅白】

８０年 「青い珊瑚礁」

８１年 「夏の扉」

８２年 「野ばらのエチュード」

８３年 「ガラスの林檎」

８４年 「Ｒｏｃｋ’ｎ Ｒｏｕｇｅ」

８５年 「天使のウィンク」

８６年 「瑠璃色の地球」

８７年 「Ｓｔｒａｗｂｅｒｒｙ Ｔｉｍｅ」

８８年 「Ｍａｒｒａｋｅｃｈ〜マラケッシュ〜」

９４年 「輝いた季節へ旅立とう」

９５年 「青い珊瑚礁」「時間の国のアリス」「素敵にＯｎｃｅ Ａｇａｉｎ」のメドレー

９６年 「あなたに逢いたくて〜Ｍｉｓｓｉｎｇ Ｙｏｕ〜」

９９年 「ＳＷＥＥＴ ＭＥＭＯＲＩＥＳ」

００年 「あなたに逢いたくて〜Ｍｉｓｓｉｎｇ Ｙｏｕ〜」

０１年 「瑠璃色の地球２００１」

１１年 「上を向いて歩こう」

１３年 「あなたに逢いたくて〜Ｍｉｓｓｉｎｇ Ｙｏｕ〜」「夢がさめて」のメドレー

１４年 「あなたに逢いたくて〜Ｍｉｓｓｉｎｇ Ｙｏｕ〜」

１５年 「赤いスイートピー」

１６年 「薔薇のように咲いて 桜のように散って」

１７年 「新しい明日」

１８年 「風立ちぬ」「ハートのイアリング」「天国のキッス」「渚のバルコニー」のメドレー

１９年 「時間の国のアリス」「Ｒｏｃｋ’ｎ Ｒｏｕｇｅ」「チェリーブラッサム」「夏の扉」のメドレー

２０年 「瑠璃色の地球２０２０」

２５年 「青い珊瑚礁」