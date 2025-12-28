◇第105回全国高校ラグビー1回戦 聖光学院18―17近大和歌山（2025年12月28日 花園）

2大会連続3回目出場の聖光学院（福島）が、5大会連続7回目出場の近大和歌山（和歌山）を下し、悲願の花園初勝利を挙げた。

ノーサイドとともに、聖光学園の選手たちが両手を突き上げた。全員で守り、全員で攻めきった。前半5分に右へ左へとしっかりパスを回して前進。最後はWTB井出聖弥（2年）が先制トライ。前半12分にSO竹内颯（2年）がPGを決めると、前半20分にはペナルティーからのリスタートでSH遠藤慧史主将（2年）が素早く飛び込み、13―0とリードを広げた。

先発メンバーは全員が1年生と2年生。宇佐美和彦監督も就任1年目。「若いチームだが、可能性はある」と花園初勝利を目指し、消極的にならずにノビノビとプレーを展開した。

後半に近大和歌山に1点差まで追い上げられたが、それでも要所でのタックルで、相手の攻撃を止めた。後半25分にはサインプレーから起点を作り、井出聖がダメ押しのトライ。1966年の創部から目指した聖地1勝をついに果たした。