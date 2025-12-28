43ºÐ¡¦·§ÅÄÍË»Ò¡¢¤ªÉ÷Ï¤¥·¡¼¥ó¸ø³«¡¡±ð¤ä¤«¤Ê¥´¡¼¥ë¥É¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ë¡ÖÍÅ±ð¤ÇÁÇÅ¨¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·§ÅÄÍË»Ò¡Ê43¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤ªÉ÷Ï¤¥·¡¼¥ó¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤¬ºÝÎ©¤Ä°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ü¥Ç¥£¤ÏÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¡×¤ªÉ÷Ï¤¥·¡¼¥ó¤ò¸ø³«¤·¤¿·§ÅÄÍË»Ò
¡¡·§ÅÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥ë¥À¥ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂè°ìÀþ¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÅØÎÏ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÎø¿Íµ¤Ê¬¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥á¡¼¥¸DVD¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Ó¥¥Ë¤È¤ªÉ÷Ï¤¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤È±ð¤ä¤«¤µ¤òÆ±»þ¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÈþ¤·¤µ¤äÉ½¸½ÎÏ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡ÖÍÅ±ð¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÇÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
