「タイプロ」出身・西山智樹＆前田大輔「TAGRIGHT」候補者5人全員合格に反響「号泣」「最強のグループ」
【モデルプレス＝2025/12/28】西山智樹と前田大輔が約半年間にわたって新メンバーを探すドキュメンタリー「TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦」の第5回が12月28日、日本テレビ系「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜7時30分〜）にて放送された。合格者が決定し、反響が寄せられている。
【写真】中山秀征の次男と同級生 新オーデ参加の22歳イケメン
2025年、大きな話題となったtimelesz（タイムレス）追加メンバーを募集する「timelesz project -AUDITION-」に挑むも、5次審査で惜しくも敗れ去った西山と前田。本プロジェクトは“これが最後”という決意で、新たなグループ「TAGRIGHT」（読み：タグライト）の結成を目指すものだ。
従来のオーディション形式によるメンバー選抜を行わず、西山と前田が様々な音楽の現場やSNSを通じて煌めく才能の持ち主を探し、自ら連絡を取って足を運び、新メンバー候補者を招集。シオン、セイマ、カイリ、ジェイ、ダイゴの5人の候補者が決定した。最終的にはその中から2人が脱落し、最終的なグループの人数は5人を予定していた。
合宿を終え、結果を話し合った西山と前田は、候補者一人ひとりが待つ部屋へ。ダイゴ、カイリ、シオンの順で合格を伝えていき、新メンバーが決定したかと思われたが、その後ジェイ、セイマのもとへも足を運んだ。西山と前田は2人の成長を感じたと話し、「TAGRIGHTに必要な存在」だと伝えた。
こうして候補者5人全員がTAGRIGHTに加入することに。西山は「（1人でも）欠けたら全部が崩れちゃいそう」と語り、前田は「この7人なら自信をもって“TAGRIGHTです”って言えます」と力強く宣言した。
7人組となったTAGRIGHTは、「シューイチ」のスタジオに生登場。当初5人を予定していたが7人になった理由を問われると、西山は「もともとセルフプロデュースということで自分の中で最大の人数を5人と言っていたんですけど、やっぱりみんなで合宿していく中で7人でぜひ一緒にやりたいなっていう思いが芽生えて、決断しました」と説明した。
それぞれが自己紹介と今後の目標を語り、MCを務める中山秀征の息子の同級生であるシオンは「久しぶり」と声をかけられる場面もあった。
候補者全員合格という結果に、視聴者からは「全員合格嬉しすぎる」「待ち望んでいた結末」「号泣」「この7人なら最強のグループになる」「安心した」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
生年月日：2003年2月24日
出身地：大阪府
趣味／特技：サウナ、ランニング、猫
生年月日：2003年10月15日
出身地：千葉県
趣味／特技：一日中犬と遊ぶこと、ピアノ、水泳、ライフセービング
生年月日：2005年2月28日
出身地：アメリカ・サウスカロライナ州
趣味／特技：テニス、サウナ、筋トレ
生年月日：2003年12月25日
出身地：岐阜県
趣味／特技：サウナ、野球
生年月日：2002年1月21日
出身地：東京都
趣味／特技：散歩、オムライス、テニス
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
◆西山智樹＆前田大輔新グループ「TAGRIGHT」
