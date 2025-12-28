¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¤Î¿·ºî¥¹¥¤ー¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§♡¥â¥Î¥¯¥í¶õ´Ö¤Ççõ¿Ô¤¯¤·¤ÎÅß»þ´Ö
¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ1³¬¡Ö¥Þー¥Ö¥ë¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éËèÇ¯Âç¿Íµ¤¤Î¤¤¤Á¤´¿Ô¤¯¤·¥¹¥¤ー¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥â¥Î¥¯¥í¡¦¥¬ー¥ë¥º¥Ñー¥Æ¥£ー¡×¡£Çò¤È¹õ¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¶õ´Ö¤Ë¡¢çõ¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¿·ºî¥¹¥¤ー¥Ä¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤Î¤è¤¦¤Ê²Ú¤ä¤«¤µ♡20¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åçõ¡¢8¼ïÎà¤Î·Ú¿©¤â³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¤ÊÆâÍÆ¤Ç¡¢Í§¿Í¤È¤Î¥¬ー¥ë¥º¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¥â¥Î¥¯¥í¶õ´Ö¤Ë±Ç¤¨¤ë¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯çõ¥¹¥¤ー¥Ä
º£Ç¯¤Î¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ï¡È¥â¥Î¥¯¥íー¥à¥¬ー¥ë¥º¥ëー¥à¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢2D¤È¥ê¥¢¥ë¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬Ì¥ÎÏ¡£
¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§Âæ¤Ë¤Ï¥É¥ì¥¹¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò»×¤ï¤»¤ëçõ¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¥Ú¥¹¥È¥êー¥Áー¥à¤¬¼ê³Ý¤±¤ë20¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¡¢¡Ò¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¿¥ë¥Èa la Hat¡Ó¤ä¡¢ÂçÎ³¤Îçõ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê²¦Æ»çõ¥¿¥ë¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥é¥¤¥à¡ß¥ì¥â¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¯¥êー¥à¤È¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¥Ã¥È¥¯¥êー¥à¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£
¥Æ¥£¥é¥ß¥¹É÷¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹¡×¤Ï¡¢¥³¥³¥¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¥³ー¥Òー¥·¥í¥Ã¥×¤òÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¡¢¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¥¯¥êー¥à¤Èçõ¡¢¥Ù¥êーÎà¤ò½Å¤Í¤¿Âç¿Í¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¯¥êー¥à¤È¥Ù¥êー¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥Ù¥êー¥Ù¥êー¥¯¥é¥Ã¥Á¡×¡¢¥ë¥Ðー¥Ö¤ä¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¤Î»ÀÌ£¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Þー¥Ö¥ëÌÏÍÍ¤Î¡Ö¥Þー¥Ö¥ë¥ªー¥È¥¯¥Á¥åー¥ë¡×¤Ê¤É¡¢çõ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÌ£¤ï¤¨¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾®¤µ¤Ê¥×¥Á¥¬¥Èー¤ä¥°¥é¥¹¥¹¥¤ー¥Ä¤âËÉÙ¤ËÂ·¤¤¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤çõ¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¥¹¥¤ー¥Ä¥¿¥¤¥à¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥êー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡ß¥Ý¥±¥â¥ó♡²û¤«¤·²Ä°¦¤¤¥É¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸ÂÄê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó
a-jolie¥³¥é¥Ü¤Î¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¤âÃíÌÜ
Âç¿Í²Ä°¦¤¤À¤³¦´Ñ¤¬¿Íµ¤¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Öa-jolie¡×¤È¤ÎÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥Ü¥ë¤Î¡È¥Ñー¥ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Á¤ã¤ó¡É¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥æー¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥¸¥ã¥ó¥É¥¥ー¥ä¥àー¥¹¤ò¼çÌò¤Ë¡¢çõ¥¯¥êー¥àÆþ¤ê¤Î¥·¥åー¤ä¥Ð¥Ê¥Ê¡¢¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Á¤ã¤ó¤ØÊû¤²¤ë¥¿¥ë¥È¡×¤Ï¡¢Í·¤Ó¿´¤È²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ïー¥È¥·¥§¥¤¥×¤¬²Ä°¦¤¤¡Ö¥¢¥¸¥ç¥êー¥Ïー¥È¡×¤Ï¡¢¥ë¥Óー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥àー¥¹¤ÎÃæ¤Ëçõ¡¦¥é¥¤¥Á¡¦¥é¥º¥Ù¥êー¤Î¥¯¥êー¥à¤È¥³¥ó¥Ýー¥È¤òÇ¦¤Ð¤»¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¥¼¥êー¡ß¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¥¯¥êー¥à¤Î¡Ö¥Ü¥¿¥ó¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡×¤ä¡¢Ë¹»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¥Áー¥º¥¯¥êー¥à¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤¿¡Ö¥¥ã¥í¥Ã¥È¥×¥Á¥·¥ã¥Ýー¡×¡£
çõ¥¼¥êー¤Î²Ö¤Ó¤é¤¬²ÄÎù¤Ê¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ú¥¿¥ë¡×¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥óÉ÷Ì£¤¬¹á¤ë¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤¬¥¬ー¥ë¥ºµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
·Ú¿©8¼ï¤È18¼ï¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ÇËþÂÅÙ¤âÈ´·²
¥¹¥¤ー¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥»¥¤¥ô¥©¥êー¤ÏÁ´8¼ïÎà¡£¡Ö¥Á¥§¥êー¥È¥Þ¥È¤È¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é ¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¥¸¥å¥ì¤È¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ñー¥ëÅº¤¨¡×¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤È¥Ý¥Æ¥È¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥¿ー¥¿ ¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤È¥¶¥¯¥í¥â¥é¥»¥¹¡×¤Ê¤É¤ÎÁ°ºÚ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥¹¥¤ー¥È¡õ¥µ¥ïー¥ßー¥È¥Üー¥ë ½ÕÌîºÚÅº¤¨¡×¡ÖÇò¿Èµû¤Î¥Ù¥¤¥¯ ¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥Àー¥½ー¥¹¡×¤Ê¤ÉËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¥á¥Ë¥åー¤¬ÀªÂ·¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ÈÃã¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥í¥ó¥Í¥Õ¥§¥ë¥È¡×¤Î¹âµé¹ÈÃã10¼ïÎà¤ò´Þ¤à18¼ïÎà¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤¬°û¤ßÊüÂê¡£
µ¨Àá¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥Ðー¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¯¥é¥¦¥É¡×¤ä¡Ö¥°¥êー¥ó¥ë¥¤¥Ü¥¹¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¯¥êー¥à¡×¤âÂ·¤¤¡¢çõ¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¹á¤ê¤È¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ëÍ¥²í¤Ê¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¡Èçõ¤Îº×Åµ¡É¤ÇÅß¤Î¤´Ë«Èþ»þ´Ö¤ò♡
¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¡Ö¥Þー¥Ö¥ë¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥â¥Î¥¯¥í¡¦¥¬ー¥ë¥º¥Ñー¥Æ¥£ー¡Ù¤Ï¡¢çõ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡£
20¼ïÎà°Ê¾å¤Îçõ¥¹¥¤ー¥Ä¤ä8¼ïÎà¤Î·Ú¿©¡¢18¼ïÎà¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤¬Â·¤¦ìÔÂô¤Ê¹½À®¤Ç¡¢½÷»Ò²ñ¤ä¥Çー¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯5·î¾å½Üº¢¤Þ¤Ç¡Ê¢¨1·î1Æü～4Æü¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
ÎÁ¶â¤Ï5,900±ß¡¢ÅÚÆü½Ë¤Ï6,500±ß¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Åß¤Î¤´Ë«Èþ»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö