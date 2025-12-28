¡ÚÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Û¡È¸½ÌòJK¥ì¥¹¥é¡¼¡ÉÉ÷¾ë¥Ï¥ë¤¬Á°¾¥Àï¤Ç¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¤òÇË¤ê¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ³Í¤ê¤ËÃÆ¤ß
¡¡¡þ15Ê¬1ËÜ¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡¡ü¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¡Ê7Ê¬38ÉÃ¡¡ÌÖÂÇ¤Á¼°¸¶Çú¸Ç¤á¡ËÉ÷¾ë¥Ï¥ë¡û
¡¡Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Ï27Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½ÉFACE¤ÇÇ¯ÆâºÇ½ªÂç²ñ¡ÖTJPW¡¡Year¡ÝEnd¡¡Party¡¡2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£2026Ç¯¥¤¥Ã¥Æ¥ó¥è¥ó¡Ê1·î4Æü¡Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤ÇOber¡¡Eats¡Ê¾åÊ¡¤æ¤¡õ¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¡Ë¤Î»ý¤Ä¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤ËÄ©¤à¡¢¡Ö½ÕÍëÎõ²Ð¡ª¡ª¥×¥ê¥º¥à¥°¥ê¡¼¥É¡×¡Ê°¦Ìî¥æ¥¡õÉ÷¾ë¥Ï¥ë¡Ë¤ÎÉ÷¾ë¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤ÎÁ°¾¥Àï¤Ç¾å¸¶¤òÇË¤ê½é¤Î¥Ù¥ë¥È³Í¤ê¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ¸å¤ÎÁ°¾¥Àï¤Ï¾å¸¶¤ÈÉ÷¾ë¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¡£¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¾¡Éé¤«¤é¡¢¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Î±þ½·¤Ë¡£É÷¾ë¤¬¶ú»É¤·¼°¥¨¥ë¥Ü¡¼¡¢¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤òÊü¤Æ¤Ð¡¢¾å¸¶¤Ï¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¡¢Â¦Å¾¼°¥¨¥ë¥Ü¡¼¤â¥«¥¦¥ó¥È¤Ï2¡£É÷¾ë¤ÏÄã¶õ¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¤«¤é¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¥º¡¦¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ÁÀ¤¤¡£¤«¤ï¤·¤¿¾å¸¶¤¬¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤â¼«Çú¡£É÷¾ë¤ÏÈ¿Å¾¼°¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¢¡¼¥à¥Ð¡¼¤Ç¹Ê¤ê¾å¤²¤ë¤â·è¤á¤é¤ì¤º¡£¾å¸¶¤Ï¥Ð¥Ê¥Ê¥Ô¥í¡¼¤ÇµÕ½±¤â¥¨¥¹¥±¡¼¥×¡£¾å¸¶¤¬¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤â¡¢É÷¾ë¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¥º¡¦¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥É¤ÇÅÅ·â¤Î3¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£12¡¦21Åìµþ¤¿¤ÞÌ¤Íè¥á¥Ã¥»¤Ç¤Î6¿Í¥¿¥Ã¥°¤Ç¤ÎÁ°¾¥Àï¤Ç¤Ï°¦Ìî¤¬¾åÊ¡¤«¤éÄ¾ÀÜ¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÇÄ©Àï¼ÔÁÈ¤ÏÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡3·î¤Ç¹â¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë¡È¸½ÌòJK¥ì¥¹¥é¡¼¡É¤ÎÉ÷¾ë¤Ï¡Ö¤ï¤«¤Ê¤µ¤ó¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢¤Í¤¯¤¸¤§¤Í¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ç24½à·è¾¡°ÊÍè¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¡£¤¢¤Î¤È¤¡¢¤ï¤«¤Ê¤µ¤ó¤ÏÁ°Ç¯ÇÆ¼Ô¡¢»ä¤Ï½é¤á¤Æ¤Î½à·è¾¡¤Ç¡¢¤¢¤Î¤È¤¤â¤½¤Îº¢¤Î»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¥¿¥Ã¥°¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¦Á°¾¥Àï¤Ç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç°ì¤Ä¥é¥ó¥¯¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥¤¥Ã¥Æ¥ó¥è¥óÁ°¤ÎºÇ¸å¤ÎÁ°¾¥Àï¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤ÎÎÏ¤â¾¯¤·¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤ò¥¤¥Ã¥Æ¥ó¥è¥ó¤ÇÁ´Éô¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤Èµ¤±ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å¸¶¤Ï¡Öº£²ó¤ÏÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ê¤é¥á¥½¥á¥½µã¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾åÊ¡¤µ¤ó¤ÈÁÈ¤ó¤ÇËÉ±Ò¤â½Å¤Í¤Æ¿´¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Çµã¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ï¥ë¤È¤ÏµîÇ¯¤Î¡Ø¤Í¤¯¤¸¤§¤Í¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ç24¡Ù½à·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¸å¤ÎÂçÅÄ¶è¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡Ê3·î16Æü¡Ë¤Ç¤Ï¥Ï¥ë¤«¤éÄ¾ÀÜ³Í¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¥Ç¥«¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï»ä¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¼¡¤Î¥¤¥Ã¥Æ¥ó¥è¥ó¡¢1Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ÎÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ç¤â»ä¤¬¥Ï¥ë¤«¤é³Í¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤êËÉ±Ò¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÂç»ö¤Ê¥Ù¥ë¥È¤òËÉ±Ò¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡×¤È²¦ºÂÀï¤Ç¤ÎÀã¿«¤ò´ü¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤â´ò¤·¤¤¤³¤È³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Í¡ª¡¡PRINCESS¡¡RUMBLE¡¡2025¡×¡Ê19¿Í»²²Ã¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»³²¼¼ÂÍ¥¡¢XX¡Ê¿åÇÈ°½¡Ë¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¸¡¦¥¤¥ó¥Ú¥¤¥é¡¼¡¢ÅÏÊÕÌ¤»í¤é¤ÎÍÎÏÁª¼ê¤¬¼¡¡¹¤ËÂà¾ì¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢ºÇ¸å¤Ï¿ð´õ¤¬°²ÅÄÈþÊâ¤ò¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç»ÅÎ±¤á¤ÆÍ¥¾¡¡£¿ð´õ¤Ï¡ÖÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æü¾ï¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ»ä¤âÁª¼ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â¤¤Ã¤È¡¢¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤Ç¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤â¼ê¤òÈ´¤«¤ºÁö¤êÈ´¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤È¤«²ù¤·¤¤»×¤¤¤È¤«¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ê¤Î¤Ç¡£2025Ç¯¤¬½ª¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë2026Ç¯¤¬Íè¤ë¤ó¤Ç¤½¤Î¤È¤¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£Á´Áª¼ê¤¬¥ê¥ó¥°¤Ë½¸·ë¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¡¼¥À¡¼»³²¼¤Î²»Æ¬¤Î°ìËÜÄù¤á¤Ç2025Ç¯¤ÎÁ´Âç²ñ¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£