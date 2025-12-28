中目黒・スタバ「ロースタリー 東京」新年グッズ発売へ！ 干支を星座に見立てた“マグ”など登場
東京・中目黒にある「スターバックス リザーブ ロースタリー 東京（以下：ロースタリー 東京）」と「スターバックス公式オンラインストア」は、2026年1月1日（木）から、新年に向けたコレクションを発売する。
【写真】「ロースタリー 東京」限定！ 神秘的な海をイメージしたマグも
■新年の訪れを祝うパフォーマンスも初開催
今回発売されるのは、縁起物として親しまれてきたモチーフや「ロースタリー 東京」を象徴する意匠を取り入れた、新年を彩るコレクション。
「スターバックス リザーブ ロースタリー マグ Horse」は、2026年の干支である“午（うま）”のモチーフを、星座に見立てた新年限定マグカップ。古くから“幸運のお守り”として親しまれている馬蹄モチーフに加え、2つのマグを並べると馬が向かい合うストーリー性のあるデザインとなっている。
また、「ロースタリー 東京」を象徴するカッパーキャスクや、店舗前を流れる目黒川をイメージしたカラーリングに桜をイメージしたピンクの“2026”を背面に手書きで施した「スターバックス リザーブ Daruma」が用意されるほか、12月13日（土）からは「スターバックス リザーブ 御朱印帳」も販売中だ。
さらに、コーヒー獅子が館内をゆったりと練り歩くパフォーマンス「福カミング（噛みんぐ）！」が、2026年1月13日（火）〜 2026年1月15日（木）の期間に初開催。加えて、期間中に商品を購入した人には、新年の祝福を込めた数量限定の「干支ステッカー」がプレゼントされる。
【写真】「ロースタリー 東京」限定！ 神秘的な海をイメージしたマグも
■新年の訪れを祝うパフォーマンスも初開催
今回発売されるのは、縁起物として親しまれてきたモチーフや「ロースタリー 東京」を象徴する意匠を取り入れた、新年を彩るコレクション。
また、「ロースタリー 東京」を象徴するカッパーキャスクや、店舗前を流れる目黒川をイメージしたカラーリングに桜をイメージしたピンクの“2026”を背面に手書きで施した「スターバックス リザーブ Daruma」が用意されるほか、12月13日（土）からは「スターバックス リザーブ 御朱印帳」も販売中だ。
さらに、コーヒー獅子が館内をゆったりと練り歩くパフォーマンス「福カミング（噛みんぐ）！」が、2026年1月13日（火）〜 2026年1月15日（木）の期間に初開催。加えて、期間中に商品を購入した人には、新年の祝福を込めた数量限定の「干支ステッカー」がプレゼントされる。