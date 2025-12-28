ÅÄÃæÎ§»Ò¡Ê54¡Ë¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿²Æì¤Î¼«Âð¤òÈäÏª ¥Õ¥¡¥ó¡Ö³¤³°¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛ¤Î¶õ´Ö¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÃæÎ§»Ò¡Ê54¡Ë¤¬27Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¹¡¹¤È¤·¤¿²Æì¤Î¼«Âð¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅÄÃæÎ§»Ò¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿3µòÅÀ¤Î¼«Âð¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¸½ºß¡¢Åìµþ¡¢»³¤Î²È¡¢²Æì¤Î³¤¤Î²È¤Î3µòÅÀ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢»³¤Î²È¤ÎÄí¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¥µ¥¦¥Ê¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢³¤¤Î²È¤Î¥Æ¥é¥¹¤ÇÍ§¿Í¤¿¤Á¤ÈBBQ¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢3µòÅÀ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12·î27Æü¤Ï¡¢¡Ö²Æì¤Î²È¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¡¢Å·µ¤¤ÏÂç¹Ó¤ì¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤ÈÍî¤Á¤Ä¤¤¤¿¡£ÇÈ¤Î²»¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿³«ÊüÅª¤Ê¥ê¥Ó¥ó¥°¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê²Æì¤Î¼«ÂðÆ°²è¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥²á¤®¤Æ¡£¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛ¤Î¶õ´Ö¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¤«¤éåºÎï¤Ê³¤¤¬¸«¤¨¤ë¤ÎºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö³¤³°¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë