¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÃæÎ§»Ò¡Ê54¡Ë¤¬27Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¹­¡¹¤È¤·¤¿²­Æì¤Î¼«Âð¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¡Ú±ÇÁü¡ÛÅÄÃæÎ§»Ò¡¢¹­¡¹¤È¤·¤¿3µòÅÀ¤Î¼«Âð¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë

¡¡¸½ºß¡¢Åìµþ¡¢»³¤Î²È¡¢²­Æì¤Î³¤¤Î²È¤Î3µòÅÀ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢»³¤Î²È¤ÎÄí¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¥µ¥¦¥Ê¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢³¤¤Î²È¤Î¥Æ¥é¥¹¤ÇÍ§¿Í¤¿¤Á¤ÈBBQ¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢3µòÅÀ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

ÅÄÃæÎ§»Ò¡¢¹­¡¹¤È¤·¤¿²­Æì¤Î¼«Âð¤òÈäÏª

¡¡12·î27Æü¤Ï¡¢¡Ö²­Æì¤Î²È¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¡¢Å·µ¤¤ÏÂç¹Ó¤ì¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤ÈÍî¤Á¤Ä¤¤¤¿¡£ÇÈ¤Î²»¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿³«ÊüÅª¤Ê¥ê¥Ó¥ó¥°¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê²­Æì¤Î¼«ÂðÆ°²è¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥­²á¤®¤Æ¡£¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛ¤Î¶õ´Ö¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¤«¤éåºÎï¤Ê³¤¤¬¸«¤¨¤ë¤ÎºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö³¤³°¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë