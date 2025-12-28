¿ô¸¶Î¶Í§¡¢²áµî¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÌÔ¾Ê¡Ö¤¿¤À¤ÎÂÖÅÙ¤¬°¤¤¤ä¤Ä¡×¡¡ÊÒ´óÎÃÂÀ¡ÖÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¥ä¥Ð¤¤¡×
¡¡¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦GENERATIONS¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØGENERATIONSÂç³ØTV¡Ù¤¬¡¢12·î27Æü¸á¸å7¡§00¤«¤éABEMA¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ7Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿´§ÈÖÁÈ¡ØGENERATIONS¹â¹»TV¡Ù¤¬¡¢Âç³Ø¤òÉñÂæ¤Ë°ìÌë¸Â¤ê¤ÇÉü³è¡£´ØÀ¾Âç³Ø¤Î³Ø±àº×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÇ´é¤È¿Ê²½¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½÷»Ò¹âÀ¸¤â¶½Ê³¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜÃæ¤Î³ØÀ¸¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë³Ø¹»ÀÄ½Õ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡ØGENERATIONS¹â¹»TV¡Ù¤ÎÆÃÊÌÊÔ¡£ÉñÂæ¤òÂç³Ø¤Ë°Ü¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤â¡ØGENERATIONSÂç³ØTV¡Ù¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï´ØÀ¾Âç³Ø¤Î³Ø±àº×¡Ö´ØÀ¾Âç³ØÅý°ì³Ø±àº×¡×¤òË¬¤ì¡¢³ØÀ¸¤È¤È¤â¤Ë³Ø±àº×À®¸ù¤Î¤¿¤á¤ËËÛÁö¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢GENERATIONS¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë³Ø±àº×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë´§ÈÖÁÈ¤ÎÉü³è¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¾®¿¹È»¤ËÂÐ¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Ï24Ç¯6·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¤¿´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥«¥ó¥Ú¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¿ô¸¶Î¶Í§¤¬¡Ö¤É¤ó¤Ê¥«¥ó¥Ú½Ð¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¡ª¡×¤È±Ô¤¯¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£ÊÒ´óÎÃÂÀ¤â±þÀï¤·¡¢µ×¡¹¤Î´§ÈÖÁÈ¤é¤·¤¤·Ú²÷¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¿ô¸¶¤Ï¡¢¡Öºòº£¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹µ¬À©¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤Îº¢¤ÎËÍ¤Ï¤â¤¦¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ê¡¢²áµî¤Î¼«¿È¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¼«¾Ê¡£´ØÀ¾Âç³Ø¤Ø¸þ¤«¤¦¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¡ØGENERATIONS¹â¹»TV¡Ù»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢´ë²èÆâ¤Ç¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¾¾ºåµí¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¢¤¤¤»¤ËÅ¹¼ç¤òÙèÙé¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ê¤É¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢ÊÒ´ó¤â¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎÎ®¤ì¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¥ä¥Ð¤¤¡×¤ÈÆ±°Õ¡£¿ô¸¶¼«¿È¤â¡Ö¤¿¤À¤ÎÂÖÅÙ¤¬°¤¤¤ä¤Ä¡×¤È¸ì¤ê¡¢¸½ºß¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡´ØÀ¾Âç³Ø¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿´ÇÛ¤ò¤è¤½¤Ë³ØÀ¸¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¿áÁÕ³ÚÉô¤ÎÎý½¬¾ì¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢GENERATIONS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦³ØÀ¸¤¬ÎÞ¤òÎ®¤¹¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£³Ø±àº×ÅöÆü¤Þ¤Ç¤Î½àÈ÷¤Ç¤Ï¡¢¾®¿¹¤¬ÊÑÁõ»Ñ¤Ç¥À¥ó¥¹¥Õ¥§¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢ÃæÌ³ÍµÂÀ¤ÈÇòßÀ°¡Íò¤¬¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹Âç²ñ¤ËÈô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¡£º´ÌîÎè±÷¤ÏÃå¤°¤ë¤ß»Ñ¤Ç¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÇÛÉÛ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡2ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë³Ø±àº×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£¡ØAGEHA¡Ù¡ØEvergreen 2.0¡Ù¤òÀ¸²Î¾§¤·¡¢¼Â¹Ô°Ñ°÷¤¬ÎÞ¤òÎ®¤¹»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¿áÁÕ³ÚÉô¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ø¾¯Ç¯¡Ù¡ØMY GENERATION¡Ù¤òÈäÏª¤·¡¢Ìó3500¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡GENERATIONS¤¬³ØÀ¸¤È¤È¤â¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØGENERATIONSÂç³ØTV¡Ù¤Ï¡¢ABEMA¤Ë¤ÆÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
