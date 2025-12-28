º´Æ£Î´ÂÀ¤¬¸ì¤ë¡Ö£É.£×.£Ç.£Ð¡×·¦ÄÍÍÎ²ð¤Î¾×·â¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ý¥«¡¼¥ó¤È¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£Î´ÂÀ¤¬£²£·Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ö´´»ö£Ø¤ÈÌ¾Å¹¤ÎÌë¡ÁÝ¯°ææÆ¤ÏÃ¯¤ò¸Æ¤Ö¡©¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢À¨¤¤¤È»×¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤Ë·¦ÄÍÍÎ²ð¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤È·¦ÄÍ¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡ÖÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¡£Ï¢¥É¥é½é½Ð±é¤À¤Ã¤¿º´Æ£¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï·¦ÄÍ·¯¡×¤È·¦ÄÍ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¸½¾ì¤Ç¡Ê·¦ÄÍ±é¤¸¤ë¡Ë¥¥ó¥°¤ÎÌò¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢ÂæËÜ¤Ç¼«Ê¬¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÈÁ´¤¯ÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤³ÑÅÙ¤ÇÍè¤¿¡£ºÇ½é¤Î¥Æ¥¹¥È¤Î»þ¡¢º£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡ØËÜµ¤¤Ç¤½¤ì¤ä¤ó¤Î¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡£ÅÙ´ÎÈ´¤«¤ì¤¿¡×¤È·¦ÄÍ¤ÎÌòºî¤ê¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Â³¤±¤Æ¡Ö£²£°ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç¡ØÀäÂÐ¤³¤ì¤Ç¤¤¤¯¡Ù¤Ã¤Æ´Ó¤ÄÌ¤·¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¢Ã¯¤â¤¬¿¿»÷¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¡¼¤òºî¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎÝ¯°ææÆ¤¬¡Ö¡Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¡Ë¤¢¤¢¤¤¤¦¥Î¥ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö¡Ê¸¶ºî¤ò¡Ë½é¸«¤ÇÆÉ¤ó¤À¿Í¤¬¤¢¤Î¥¥ó¥°¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê½é¤á¤Æ¸«¤¿»þ¤Ï¡ËËÜÅö¤Ë¥Ý¥«¡¼¥ó¤È¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤½¤Î¾×·â¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£