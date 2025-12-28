お正月の簡単ごちそう。美しすぎる『ミニトマトと生ハムの粒マスカルパッチョ』

年末年始のハレの食卓は、華やかさを出して盛り上げたいもの。でも、手の込んだ料理や高価な食材ばかり並べるのはハードルが高い……！（汗）

そこでおすすめしたいのが、身近なミニトマトを使った一品。ポイントはその盛りつけ方！ 輪切りにし、断面が見えるように器に広げるだけで、まるでアートのように美しいひと皿になりますよ。

『ミニトマトと生ハムの粒マスカルパッチョ』のレシピ

材料（2〜3人分）

ミニトマト（あれば赤・黄の2色入り）……1パック（16個・約200g）

生ハム……40g

にんにくのみじん切り……少々

塩……ひとつまみ





作り方

〈粒マスソース〉オリーブオイル……大さじ1粒マスタード……小さじ1白ワインビネガー……小さじ1砂糖……ひとつまみ塩……ひとつまみ

（1）具を重ねて盛る

ミニトマトはへたを取り、横3等分に切る。生ハムを一口大にちぎって器に敷きつめ、ミニトマトを広げてのせる。

（2）調味して仕上げる

ミニトマトににんにく、塩をふって5分ほどおき、ソースの材料を混ぜて回しかける。

ミニトマトに塩をふって少しおくのが、おいしさのための大事なコツ。トマトからうまみがにじみ、ワンランク上の味わいに仕上がります。

ミニトマト×生ハム、というだけで間違いない組み合わせですが、このひと手間で想像以上のおいしさになるので、ぜひ省かず作ってみて。食べるときは生ハムでトマトを包み込むようにすると、味の一体感が完璧になりますよ〜♪

（『オレンジページ』2026年1月2日号より）