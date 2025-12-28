お正月の簡単ごちそう。美しすぎる『ミニトマトと生ハムの粒マスカルパッチョ』
年末年始のハレの食卓は、華やかさを出して盛り上げたいもの。でも、手の込んだ料理や高価な食材ばかり並べるのはハードルが高い……！（汗）
そこでおすすめしたいのが、身近なミニトマトを使った一品。ポイントはその盛りつけ方！ 輪切りにし、断面が見えるように器に広げるだけで、まるでアートのように美しいひと皿になりますよ。
『ミニトマトと生ハムの粒マスカルパッチョ』のレシピ
材料（2〜3人分）
ミニトマト（あれば赤・黄の2色入り）……1パック（16個・約200g）
生ハム……40g
にんにくのみじん切り……少々
塩……ひとつまみ
オリーブオイル……大さじ1
粒マスタード……小さじ1
白ワインビネガー……小さじ1
砂糖……ひとつまみ
塩……ひとつまみ
作り方
（1）具を重ねて盛る
ミニトマトはへたを取り、横3等分に切る。生ハムを一口大にちぎって器に敷きつめ、ミニトマトを広げてのせる。
（2）調味して仕上げる
ミニトマトににんにく、塩をふって5分ほどおき、ソースの材料を混ぜて回しかける。
ミニトマトに塩をふって少しおくのが、おいしさのための大事なコツ。トマトからうまみがにじみ、ワンランク上の味わいに仕上がります。
ミニトマト×生ハム、というだけで間違いない組み合わせですが、このひと手間で想像以上のおいしさになるので、ぜひ省かず作ってみて。食べるときは生ハムでトマトを包み込むようにすると、味の一体感が完璧になりますよ〜♪
教えてくれたのは…
郄山 かづえタカヤマ カヅエ
料理家
詳細はこちら
出版社の編集アシスタント、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の食感や香りをいかしたシンプルな料理から、華やかなおつまみまで、日々の食事を大切にしながら楽しむレシピを提案している。すぐにまねしたくなるような、ほめられる盛りつけに定評がある。