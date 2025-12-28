愛知県・知多半島をPRするご当地萌えキャラ「知多娘。」公式サイトとSNSは28日までに、主催の一般社団法人知多娘地域活性プロジェクト名で「応援してくださる皆様へお願い」と題した声明を発表した。

その中で、キャラクターを演じる声優のプライベートやユニット活動以外での仕事、学業などに励む様子を撮影したり、勤務先に何度も通ったり、長時間の対応を求めるファンがいると説明。「本人の業務遂行だけでなく、周囲のお客様や関係者の方々への支障となる場合があり、演者本人も大変困惑いたします。こうした状況が続くと、本人の意思とは関係なく、仕事や知多娘。としての活動の継続が難しくなってしまう可能性もございます」とし、一連の迷惑行為をやめるよう訴えた。

公式サイトによると「知多娘。」は、2009年（平21）1月に、ニートの就職支援事業、若者支援施設のPRを目的としてキャラクター「知多みるく」が誕生。同年8月には知多みるく役に起用された声優・尾高もえみ（現MoeMi）を中心に、担当声優がキャラクターのコスチュームを着て活動する、同名のアイドル声優ユニット「知多娘。」が結成され活動を開始。翌10年4月に、知多半島5市5町を擬人化した10体のキャラクターが誕生し、観光誘客、地域活性などの活動にも活用されるようになった。14年には台湾で姉妹キャラクター「台北娘。」が誕生と、その輪は世界に広がり、知多半島のみならず愛知県、日本のPRに活用され、キャラクターは20体に増えた。

「知多娘。」の担当声優には、主に声優を目指す若者を起用し、活動を通して知多半島の地域活性に加わりたいと思っている人の中からオーディションで選抜している。ユニットの活動とは別に、それぞれが地域や企業での仕事、学業にも真剣に取り組んでいるといい、過熱したファンが過剰な接触やリクエストをしていることに警鐘を鳴らした格好だ。

声明の中で「地域と溶け込んだ活動は知多娘。の大きな特徴ではありますが、以下につきまして、ファンの皆様にもご留意いただきたい点がございます」として以下、問題となっているファンによる迷惑行為を列挙した。

・プライベートの時間や、アルバイト先・勤務先などにおいて、勤務中の様子を撮影する行為

・勤務先に何度も通い詰める、業務中やプライベートの際に何度も話しかけること（サービス業などで働くメンバーに対しても）

プライベートの情報を勤務先等の関係者に詮索するような行為

・長時間にわたり対応を求める行為等

公式サイトは「メンバーが安心して仕事と活動の両方を続けていくためにも、皆さまにはご理解とご配慮をお願いできましたら幸いです」と呼びかけた。声明を発表したSNSでの発信に対し「そんな事するやつはファンとは言えない。ファンの恥だな。というかストーカー？」との声も出ている。