¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤¬Ç¯Æâ¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¸å¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡È°Õ³°¤¹¤®¤ë¡É1Ëç¤Ë¥Õ¥¡¥óÈ¿±þ¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¼Ì¿¿¡×
[12.26 ¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥ê¡¼¥°Âè20Àá S¡¦¥ê¥¨¡¼¥¸¥å 1-2 ¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó]
¡¡¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ï26Æü¡¢Ç¯ÆâºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥ë¡¦¥ê¥¨¡¼¥¸¥åÀï¤Ç2-1¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡Ç¯Æâ¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥ê¡¼¥°Âè20Àá¤ÎS¡¦¥ê¥¨¡¼¥¸¥åÀï¡£Å¨ÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ÏÁ°È¾20Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢25Ê¬¤ËÁê¼ê¤ËÂà¾ì¼Ô¤¬½Ð¤Æ¿ôÅªÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢È¿·â¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬FW¸åÆ£·¼²ð¤À¡£¤Þ¤º¤ÏÁ°È¾35Ê¬¡¢Éâ¤µå¤Î¥Ñ¥¹¤òPAÆâ¤ÇMF¥¤¥ê¥¢¥¹¡¦¥»¥Ð¥¦¥£¤¬¥Ø¥Ã¥É¤ÇÍî¤È¤¹¤È¡¢È¿±þ¤·¤¿¸åÆ£¤¬±¦Â¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾18Ê¬¤Ë¤Ï¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿DFÈªÂç²í¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤ò±¦Â¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¼«¿È2ÆÀÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ëµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ2-1¤Î¾¡Íø¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¤Î¥µ¥ó¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤È¾¡¤ÁÅÀ3º¹¤Î3°Ì¤Ç25Ç¯¤ò½ª¤¨¤¿¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡£S¡¦¥ê¥¨¡¼¥¸¥åÀï¤Ç¤Ï¸åÆ£¡¢MF»³ËÜÍý¿Î¡¢MF°ËÆ£ÎÃÂÀÏº¡¢DFÃ«¸ý¾´¸ç¡¢GK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Èª¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿MF¾¾ß·³¤ÅÍ¤ò´Þ¤á¡¢7¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°SNS¤Ë¡¢¡Öº£Ç¯°ìÇ¯¡¢±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿‼️ÌÀÆü¤«¤é¾¯¤·¤À¤±¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥ª¥Õ¤Ë¡¡ÍèÇ¯¤â°ú¤Â³¤¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ç¯ÆâºÇ½ªÀï¸å¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í7Áª¼ê¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¼Â¤Ï½é¤á¤Æ¤Î7¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¤Î¼Ì¿¿¡×¤È¤¤¤¦°ìËç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö°Õ³°¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¼Ì¿¿¡×¡Ö¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Öº£µ¨¡¢Í¥¾¡¤â½½Ê¬¤ËÁÀ¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ï26Æü¡¢Ç¯ÆâºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥ë¡¦¥ê¥¨¡¼¥¸¥åÀï¤Ç2-1¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡Ç¯Æâ¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥ê¡¼¥°Âè20Àá¤ÎS¡¦¥ê¥¨¡¼¥¸¥åÀï¡£Å¨ÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ÏÁ°È¾20Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢25Ê¬¤ËÁê¼ê¤ËÂà¾ì¼Ô¤¬½Ð¤Æ¿ôÅªÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢È¿·â¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬FW¸åÆ£·¼²ð¤À¡£¤Þ¤º¤ÏÁ°È¾35Ê¬¡¢Éâ¤µå¤Î¥Ñ¥¹¤òPAÆâ¤ÇMF¥¤¥ê¥¢¥¹¡¦¥»¥Ð¥¦¥£¤¬¥Ø¥Ã¥É¤ÇÍî¤È¤¹¤È¡¢È¿±þ¤·¤¿¸åÆ£¤¬±¦Â¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾18Ê¬¤Ë¤Ï¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿DFÈªÂç²í¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤ò±¦Â¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¼«¿È2ÆÀÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ëµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ2-1¤Î¾¡Íø¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°SNS¤Ë¡¢¡Öº£Ç¯°ìÇ¯¡¢±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿‼️ÌÀÆü¤«¤é¾¯¤·¤À¤±¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥ª¥Õ¤Ë¡¡ÍèÇ¯¤â°ú¤Â³¤¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ç¯ÆâºÇ½ªÀï¸å¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í7Áª¼ê¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¼Â¤Ï½é¤á¤Æ¤Î7¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¤Î¼Ì¿¿¡×¤È¤¤¤¦°ìËç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö°Õ³°¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¼Ì¿¿¡×¡Ö¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Öº£µ¨¡¢Í¥¾¡¤â½½Ê¬¤ËÁÀ¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯°ìÇ¯¡¢±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿‼️ÌÀÆü¤«¤é¾¯¤·¤À¤±¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥ª¥Õ¤Ë— ¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¸ø¼° (@STVV_JP) December 26, 2025
ÍèÇ¯¤â°ú¤Â³¤¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹‼️#¼Â¤Ï½é¤á¤Æ7¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¤Î¼Ì¿¿#ÈªÂç²í #Ã«¸ý¾´¸ç #»³ËÜÍý¿Î #°ËÆ£ÎÃÂÀÏº #¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó #¾¾ß·³¤ÅÍ #¸åÆ£·¼²ð #STVV #¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó pic.twitter.com/hWMx8YTXvg