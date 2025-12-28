¡ÚÂ®Êó¡Û´Ø±ÛÆ» Â¿½Å»ö¸Î¤Ë¤è¤ëÄÌ¹Ô»ß¤á 28Æü¸á¸å1»þ¤´¤íÁ´ÌÌ²ò½ü¤Ø¡Ú¿·³ã¡Û
NEXCOÅìÆüËÜ¤Ï¡¢Â¿½Å»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿´Ø±ÛÆ»²¼¤êÀþ¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤ò¡¢28Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¤Ë²ò½ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
26ÆüÌë¡¢´Ø±ÛÆ»¤Î¿å¾åICÉÕ¶á¤Ç¼Ö67Âæ¤¬Íí¤àÂ¿½Å»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¡¢2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î½èÍý¤Î¤¿¤á¡¢¿·³ã¸©¤ÎÅòÂôIC¤«¤é·²ÇÏ¸©¤Î·îÌëÌîIC¤Î´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢28Æü¸áÁ°1»þ¤´¤í¡¢¾å¤êÀþ¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
NEXCOÅìÆüËÜ¤Ï¡¢»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿²¼¤êÀþ¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤â¡¢28Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¤Ë²ò½ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¡¢Ìó42»þ´Ö¤Ö¤ê¤Ë¾å²¼Àþ¤È¤â¤ËÄÌ¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
