¡ÖÂç¶â½Ð¤µ¤ó¤È»¦¤¹¤¾¡¢¶â¤ò½Ð¤»¡×¿¼Ìë¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥Ê¥¤¥Õ¤òÅ¹°÷¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤ÉÃ¥¤¦¡Ê»³¸ý¡¦ËÉÉÜ»Ô¡Ë
28ÆüÌ¤ÌÀ¡¢»³¸ý¸©ËÉÉÜ»Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÇÅ¹°÷¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¶¼¤·¾¦ÉÊ¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç31ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯Åð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½»½êÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤ÎÃË(31ºÐ)¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï28Æü¸áÁ°1»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ËÉÉÜ»Ô±ØÆîÄ®¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç65ºÐ¤Î½÷ÀÅ¹°÷¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¡ÖÂç¶â½Ð¤µ¤ó¤È»¦¤¹¤¾¡¢¶â¤ò½Ð¤»¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¶â¤ÏÃ¥¤¨¤º¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤È°ûÎÁ¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¡¢Å¹Æâ¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤ÎÅ¹°÷¤¬¤¤¤Æ¶¼¤µ¤ì¤¿Å¹°÷¤È¤ÏÊÌ¤ÎÅ¹°÷¤¬110ÈÖÄÌÊó¤·¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬¸½¾ì¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿ÃË¤òÂáÊá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¡¢µÒ¤Ï¤ª¤é¤ºÅ¹°÷¤â¥±¥¬¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥Õ¤ò»È¤Ã¤ÆÅ¹°÷¤ò¶¼¤·¤Æ¾¦ÉÊ¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÆ°µ¡¤ä¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£