¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¿ä¿Ê¡££Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¤ä£Ê¡Ý£Ð£Ï£Ð¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Îà¤Ï»ÞÍÕ¤ÎÏÃ¡×¡Ä¥¥à¡¦¥è¥ó¥ß¥ó£È£Ù£Â£Å¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î²ñÄ¹¤ËÊ¹¤¯
¡¡´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö£Ó£Í¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤Î¼ÒÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢ºòÇ¯£¹·î¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤ÎÀ¤³¦Åª¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Â£Ô£Ó¡×¤Ê¤É¤òÍÊ¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö£È£Ù£Â£Å¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¡Ë¡×¤ÎÆüËÜË¡¿Í¡Ö£È£Ù£Â£Å¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¡×²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡¢¥¥à¡¦¥è¥ó¥ß¥ó»á¡Ê£µ£µ¡Ë¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Ö¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦ÀïÎ¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥¥à»á¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¸åÊÔ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÔ½¸Éô¡¡¾®´Ø¿·¿Í¡Ë
ÆüËÜÈ¯¤Î¡Ö¡õ£Ô£Å£Á£Í¡×¤¬²÷¿Ê·â
¡¡¥Ï¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢Ï»¤Ä¤ÎµòÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤º´Ú¹ñ¡£³¤³°Ë¡¿Í¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º£Ç¯¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¤Ë¤âÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¬À¤³¦£±°Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥¤¥Ö¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÏÂç¤¤ÊÇä¤ê¾å¤²¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥¤¥ÖÁ´ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÂç»ö¤Ê²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¥à»á¤¬Î¨¤¤¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¤ÎÀ¤³¦ÀïÎ¬¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ö¤â¤·¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬£²Ç¯Á°¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¥Ï¥¤¥Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÊú¤¨¤¿¡¢¥Ï¥¤¥Ö¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¼õ¤±»®¤Î¤è¤¦¤Ê²ñ¼Ò¡Ù¤À¤ÈÅú¤¨¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¸½ºß¡¢»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡Ø¡õ£Ô£Å£Á£Í¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£¡¼¥à¡Ë¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¤¥Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¡ØÆüËÜ¤ÇÆÈ¼«¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½Ð¤»¤ë²ñ¼Ò¡Ù¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ö¡õ£Ô£Å£Á£Í¡×¤Ï¡¢£²£°£²£²Ç¯¤Ë¤Þ¤ºÆüËÜ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÃËÀ£¹¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó»±²¼¤Î¡Ö£Ù£Ø¡¡£Ì£Á£Â£Å£Ì£Ó¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢º£Ç¯£´·î¤ËÆüËÜ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿£³ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö£Ç£ï¡¡£é£î¡¡£Â£ì£é£î£ä¡¡¡Ê·îÏµ¡Ë¡×¤¬£±£°£°ËüËç¤Î½Ð²Ù¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢£±£°ÅÔ»Ô¤ò¥Ä¥¢¡¼¤·¡¢¹ç·×Ìó£±£¶Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡££±£°·î¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼È×¤Ç¤¢¤ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¡¢È¯Çä½éÆü¤Ë£±£°£°ËüËç½Ð²Ù¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯Ëö¤Î¡ÖÂè£¶£·²ó¡¡µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤È¡ÖÂè£·£¶²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½Ð±é¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È°éÀ®
¡¡¡Ö¡õ£Ô£Å£Á£Í¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÆüËÜÈ¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¤À¤±¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤»ö¶ÈÅ¸³«¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¤¬£²£´Ç¯£¸·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡¢»ö¶ÈÀïÎ¬¡Ö£È£Ù£Â£Å¡¡£²¡¥£°¡×¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¥Ï¥¤¥Ö¤Ï¡¢£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¤ÎÀ©ºî¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢À¤³¦¤Î¥Ï¥¤¥Ö¤Î³ÆµòÅÀ¤ÎÊ¸²½¤äÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢³Æ»Ô¾ì¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò°éÀ®¡¦À®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Û¡¼¥à¡¦¥Þ¥ë¥Á¥¸¥ã¥ó¥ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÇÚ½Ð¤È£Ê¡Ý£Ð£Ï£Ð»Ô¾ì¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ËÃíÎÏ¤·¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Î£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÀª¤¤¤È£Ê¡Ý£Ð£Ï£Ð¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¡¢¥Ï¥¤¥Ö¤¬ÆüËÜ¤Ç¤â´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÃÏ°Ì¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òºÇ½ªÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¸½¾õ¤Ç¤Ï¡Ø¡õ£Ô£Å£Á£Í¡Ù¤¬¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯£¶·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿£·¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ø£á£ï£å£î¡Ê¥¢¥ª¥¨¥ó¡Ë¡Ù¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â£Ê¡Ý£Ð£Ï£Ð¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥Ï¥¤¥Ö¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¡¢À¤³¦¿Ê½Ð¤Î¤¿¤á¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤òµá¤á¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö·ÀÌóÁ°¤Ê¤Î¤Ç¾ÜºÙ¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²æ¡¹¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤ÎÀïÎ¬Î©°Æ¤ä¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¤È¤â¤Ë¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤Ê·×²è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ù¤¨¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à
¡¡¥Ï¥¤¥Ö¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë°ì¤Ä¤¬¡¢¥Ï¥¤¥Ö¤Î´ØÏ¢´ë¶È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¾å¤Ç¸òÎ®¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö£×£å£ö£å£ò£ó£å¡Ê¥¦¥£¥Ð¡¼¥¹¡Ë¡×¤À¡£ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢À¤³¦£²£´£µ¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô¤Ï£±¡¥£µ²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ä¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¼«Æ°ËÝÌõµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÇÛ¿®¤äÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤Ç°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÀ©Ìó¤Ê¤¯µ¤·Ú¤Ë²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£Ã£Ä¤ä¥°¥Ã¥º¤ÎÊªÈÎ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Ö»±²¼¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤µ¤ó¤â»²²Ã¡£ÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â£±£·£°ÁÈ°Ê¾å¤¤¤Æ¡¢£Í£ò£ó¡¥¡¡£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¤ä£Ù£Ï£Á£Ó£Ï£Â£É¡¢£Á£Ë£Â£´£¸¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¤ä£Ã£Õ£Ô£É£Å¡¡£Ó£Ô£Ò£Å£Å£Ô¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡Ö£Ë£Á£×£Á£É£É¡¡£Ì£Á£Â¡¥¡×¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£¥Ï¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥£¥Ð¡¼¥¹¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î³¤³°¿Ê½Ð¤Î»Ù±ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¥à»á¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¸½ºß¤Î£Ù£Ø¡¡£Ì£Á£Â£Å£Ì£Ó¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥ì¡¼¥Ù¥ë¤òÀßÎ©¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤Èº£¸å¤ÎÅ¸³«¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î²»³Ú¶È³¦¤ÏÂç¤¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ´Ú¹ñ¤Î²»³Ú¶È³¦¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¶È³¦¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿¡£º£¤ÎÆüËÜ¤Î²»³Ú¶È³¦¤Ë¤Ï°ÊÁ°¤Û¤É¤Îµ±¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÖÌÜÎ©¤ÁÊý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¤¬À¤³¦¤Î»Ô¾ì¤ÇÆÃ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¸«¤¨Êý¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎäÀÅ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¶È³¦¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÂç¤¤µ¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÂ¿ÍÍ¤µ¤ÎÎ¾Êý¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ä£Ê¡Ý£Ð£Ï£Ð¡¢£Ê¥í¥Ã¥¯¤ä¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î½¸¹çÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÂç¤¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê´Ú¹ñ¤Î²»³Ú¶È³¦¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡Ë¶áÇ¯¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ì¤È¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¶È³¦¤Ï¡¢£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð°ì¿§¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¥à»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÂ¿ºÌ¤µ¤¬¡¢º£¸å¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¸¥ã¥ó¥ë¡×ÀïÎ¬¤ËÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¡Ö£Ë£Á£Ô£Ó£Å£Ù£Å¡×
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Û¡¼¥à¡×ÀïÎ¬¤ÎÀ®¸ùÎã¤È¤·¤Æ¡¢¥¥à»á¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î£¶¿ÍÁÈ½÷À¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ë£Á£Ô£Ó£Å£Ù£Å¡Ê¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¡Ë¡×¤ò¤¢¤²¤ë¡£¥Ï¥¤¥Ö¥¢¥á¥ê¥«¤È¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯»±²¼¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë¤¬¶¦Æ±¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢£²£´Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¹¥¤¥¹¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥¥å¡¼¥Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤À¡£Âè£¶£¸²ó¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ë¡ÖÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¡×¤Ê¤É£²ÉôÌç¤Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Î¿·¿Í¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ºÇ¶áÎã¤¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤â¤½¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥À¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤³¤Î¤È¤³¤íÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¤ò¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¤È¤·¤Æ¤¯¤¯¤í¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¤Ï£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
²»³Ú¤ò£É£Ð¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½
¡¡¥¥à»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢²»³Ú¤ò¡Ö£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤¯¤ê¤ÇÇä¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ô¾ì¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¤Î¶¯ÎÏ¤Ê£É£Ð¡ÊÃÎÅªºâ»º¡Ë¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¡£¡Ö´Ú¹ñ¤Î²»³Ú¤¬À¤³¦¿Ê½Ð¤ò¤·¤¿¤È¤¡¢£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¤È¤·¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢²»³Ú¤È¤¤¤¦£É£Ð¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤â²»³Ú¤ò½ÅÍ×¤Ê»º¶È¡¢¤½¤·¤Æ£É£Ð¤Î³Ë¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¥Ï¥¤¥Ö¤È¤Î¶¨¶È¤â¡¢ÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç³Àº¬¤Î¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÄ¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤â¤Ï¤ä£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¤ä£Ê¡Ý£Ð£Ï£Ð¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Îà¤Ï»ÞÍÕ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Ï¡Ø¿ä¤·³è¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ¤³¦¤ËÍ¢½Ð¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Î¹Í¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡²»³Ú»º¶È¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¥à»á¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Á¡¢²ñ¼Ò¤òÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤¿»ö¶È¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥ó¤µ¤ó¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥Ö¤ÏÈó¾ï¤Ëµ¡ÉÒ¤Ê°Õ»×·èÄê¤È»ö¶È¿ä¿Ê¤¬½ÐÍè¤ëÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£º£¸å¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯£É£Ð¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤É¤¦À¤³¦¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤«¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¿¤Ó¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¤Ï¡¢À¸°Õµ¤¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¼¤Òº£¤Î¥Ï¥¤¥Ö¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯¤¤¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£