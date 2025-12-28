¡Ö£Â£Ô£Ó¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡×¥Ð¥ó¡¦¥·¥Ò¥ç¥¯»á¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÀ®¸ù¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ä¥¥à¡¦¥è¥ó¥ß¥ó£È£Ù£Â£Å £Ê£Á£Ð£Á£Î²ñÄ¹¤ËÊ¹¤¯
¡¡À¤³¦Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÃËÀ£·¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Â£Ô£Ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö£Ó£Å£Ö£Å£Î£Ô£Å£Å£Î¡×¤ä¡Ö£Ì£Å¡¡£Ó£Ó£Å£Ò£Á£Æ£É£Í¡Ê¥ë¡¡¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¡×¤Ê¤É¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤òÍÊ¤¹¤ë¡¢´Ú¹ñ¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö£È£Ù£Â£Å¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¡Ë¡×¡£
¡¡£²£°£°£µÇ¯¤Ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ð¥ó¡¦¥·¥Ò¥ç¥¯»á¡Ê¸½¡¦¥Ï¥¤¥ÖµÄÄ¹¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏ¶È¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÆüËÜË¡¿Í¡Ö£È£Ù£Â£Å¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¡×¤Î²ñÄ¹¤ËºòÇ¯£¹·î½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¥à¡¦¥è¥ó¥ß¥ó»á¡Ê£µ£µ¡Ë¤À¡£¥¥à»á¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¡¢£²²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÔ½¸Éô¡¡¾®´Ø¿·¿Í¡Ë
¡¡¥¥à»á¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö£Ó£Í¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤Î¼ÒÄ¹¤òÄ¹¤¯Ì³¤á¡¢£²£±À¤µª½éÆ¬¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¿Íµ¤¤Î¶¶¡Ê¤¤ç¤¦¡ËÆ¬¡Ê¤È¤¦¡ËÔÈ¡Ê¤Û¡Ë¤òÃÛ¤¤¤¿¿ÍÊª¤À¡££Ó£Í¼Ò»þÂå¤«¤é¥Ð¥ó»á¤È¤Ï¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¥à»á¤ÎÌÜ¤Ë¥Ð¥ó»á¤Ï¤É¤¦±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¥Ï¥¤¥Ö¤Ïº£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀïÎ¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥¥à»á¤È£Ó£Í¼Ò¡¢¤½¤·¤Æ¥Ï¥¤¥Ö¤ÎÊâ¤ß¤ò¤¿¤É¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
£Â£ï£Á¤µ¤ó¤ÎÆüËÜ¿Ê½Ð¼ê¤¬¤±¤ë
¡¡¥¥à»á¤Ï£µºÐ¤«¤é¹â¹»£²Ç¯À¸¤Þ¤ÇÉã¿Æ¤Î»Å»ö¤Î´Ø·¸¤ÇÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬´®Ç½¤À¡££±£¹£¹£·Ç¯¤Ë¹âÎïÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åö»þ¤Î´Ú¹ñ·ÐºÑ¤ÏºâÈ¶¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬¶¯¤¯¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ºâÈ¶¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¬Ìî¤Ë½¢¿¦¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Îº¢¡¢£Ó£Í¼Ò¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¹¥¿¡¼¤òÊú¤¨¤ë»öÌ³½ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê³¤³°¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³¤³°»ö¶ÈÉô¤ò¿·Àß¤·¤Æ¿Íºà¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖºâÈ¶¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Þ¤ÀÌÜÎ©¤ÄÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÆüËÜ¸ì¤âÏÃ¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÆüËÜ¿Ê½Ð¤Ë¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤¬ÌòÎ©¤Ä¤À¤í¤¦¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤È¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£Ó£Í¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¤ÆºÇ½é¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢£²£°£°£±Ç¯£µ·î¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Âç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦£Â£ï£Á¤µ¤ó¤ÎÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿À¤³¦¿Ê½Ð¤À¤Ã¤¿¡£¥¥à»á¤¬£Â£ï£Á¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢Èà½÷¤Ï¤Þ¤ÀÎý½¬À¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÎÀèÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡£Ó£Í¼Ò¤Ë¤Ï£Â£ï£Á¤µ¤ó°ÊÁ°¤Ë¤â¡¢ÆüËÜ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î¿Íµ¤¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¥à»á¤Ï¤½¤Î»þ¤Î»öÎã¤ò¸¦µæ¤·¡¢ÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤¿¡£¡Ö£Â£ï£Á¤Î»þ¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¯¤¢¤ê¡¢Âç¼ê¤Î»±²¼¤Ë¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¤Ç¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥ì¡¼¥Ù¥ë¤ÈÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ç³èÌö¤¹¤ë´Ú¹ñ¤Î²Î¼ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥È¥í¥Ã¥È¤È¤¤¤¦±é²Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î²Î¼ê¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£Â£ï£Á¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤ÈÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½¾Íè¤Î´Ú¹ñ¿Í²Î¼ê¤Î¥Õ¥¡¥óÁØ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÁÀ¤¤¡¢£Ê¡Ý£Ð£Ï£Ð¤Î¤è¤¦¤ÊÇä¤ê½Ð¤·Êý¤ÇÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂçÊÑ¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤¬º£¡¢Ìò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£´Ú¹ñ¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Ê½Ð¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÏåÌ¡Ê¤Á¡ËÌ©¡Ê¤ß¤Ä¡Ë¤ËÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡¢£Ó£Î£Ó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥¬¥·¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎÏª½Ð¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤Î´Ø·¸¤ò°ì¤«¤é¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×
£Ó£Í¼Ò¤Î¼ÒÄ¹»þÂå¤Ë¥Ð¥ó»á¤È½Ð²ñ¤¦
¡¡¥¥à»á¤Ï£Â£ï£Á¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤Ê¤É¤ÎÆüËÜ¿Ê½Ð¤ò»Ø´ø¤·¤¿¤ê¡¢Íò¤ä°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤µ¤ó¤Î´Ú¹ñ¸ø±é¤òÍ¶Ã×¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æü´Ú¤Î·ÝÇ½³¦¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤¿¡££±£¹£¹£¹Ç¯¤Ë£Ó£Í¼Ò¤Î³¤³°»ö¶ÈÅý³ç¤Ë½¢Ç¤¡¢£²£°£°£µÇ¯¤Ë¤Ï£Ó£Í¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¡ÊÂåÉ½Íý»ö¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢£±£·Ç¯¤«¤é¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤òÅý³ç¤¹¤ë¡¢Æ±¼Ò¤ÎÅý³ç¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡¥¥à»á¤¬¥Ð¥ó»á¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£Ó£Í¼Ò¤Î¼ÒÄ¹»þÂå¤À¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤Î¥Ð¥ó»á¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅ·ºÍ¤¬¶ÐÊÙ¤À¤È¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤°¤é¤¤¤Î¶Ã¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å·ºÍ¤È¶ÐÊÙ¤¬Î¾Î©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡ÖÅ·ºÍ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Å·¤«¤é¼õ¤±¤¿ºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ä¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤È¤ÏµÕ¤Ç¡¢´¶³Ð¤ä¶öÁ³¤¬º¸±¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤äË¡Ì³¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Ê¤É¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Á¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂÐÎ©Åª¤ÊÆó¤Ä¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÅÚÂæ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤ËÊÙ¶¯¤äÅØÎÏ¤òÂ³¤±¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¾ðÊó¤ä¥Ç¡¼¥¿¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÎ¾Î©¤³¤½¤¬¡¢Èà¤ÎÈóËÞ¤µ¤À¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»öÎãÊ¬ÀÏ¤·¡¢Âç¤¤Ê»Ô¾ì¤ËÄ©Àï¤·¤¿¥Ð¥ó»á
¡¡¥Ð¥ó»á¤Ï¡¢´Ú¹ñ»°Âç·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î°ì³Ñ¤òÀê¤á¤ë£Ê£Ù£Ð¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤éÆÈÎ©¤·¡¢£Â£é£ç¡¡£È£é£ô¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ê¸½ºß¤Î¥Ï¥¤¥Ö¡Ë¤òÁÏ¶È¤·¤Æ¡¢£Â£Ô£Ó¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¸½ºß¥Ï¥¤¥Ö¤Ï´Ú¹ñ¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇÂç¤ÎÇä¾å¹â¤È»þ²ÁÁí³Û¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£Âç¼ê¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿»öÌ³½ê¤«¤é¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡ÖÀ®¸ù¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì¸À¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ä¤Ä¡¢¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿»þ´ü¤Ï¡¢£Ó£Í¼Ò¤¬³¤³°¿Ê½Ð¤ò»Ï¤á¤¿½é´üÃÊ³¬¤ÈÆ±»þ´ü¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»öÎã¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢£Ó£Í¼Ò¤ÈÆ±¤¸¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÁÀ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤Î¤¬¥Ï¥¤¥Ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö£Â£ï£Á¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¤ËÆüËÜ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬³«¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÉáÄÌ¤ÏÆüËÜ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËÄ©¤à¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¿Ø¼è¤ê¹çÀï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¥Ð¥ó¤µ¤ó¤ÎÀïÎ¬¤Ï°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò³«¤¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»öÎã¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤äÀïÎ¬¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ÎÂç¤¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤È¤Ï¡Ö£Ó£Î£Ó¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤·¤¿¡¢¡ÊÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤òÁý¤ä¤·¤Ä¤Ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤ÎÀÜÅÀ¤âÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¼ý±×¤ÎÁý²Ã¤ò¿Þ¤ë¡Ë¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤È¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿À¤³¦¿Ê½Ð¡×¤À¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥ó¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÀ®¸ù¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥¥à»á¤ÏÃÇ¸À¤¹¤ë¡£¡Ö¥Ð¥ó¤µ¤ó¤ÏÅ°Äì¤·¤¿¶ÐÊÙ²È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤Á¤ó¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè¤Î»Ô¾ì¤â³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ð¥ó»á¤ÎÍ¶¤¤¼õ¤±¡¢£È£Ù£Â£Å¤ËÆþ¼Ò
¡¡¥¥à»á¤Ï£²£°£°£µÇ¯¤«¤é¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ£Ó£Í¼Ò¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Ä¹Ç¯¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼¡¤ÎÃÊ³¬¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Ï´Ú¹ñ¤«¤éÆüËÜ¤Ø¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÃ´¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥ó¤µ¤ó¤Ï£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¥Ð¥ó¤µ¤ó¤Î¼¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢²»³Ú¤ËÉÕ¿ï¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡££Ó£Í¼Ò¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÏÃ¤¬¥Ð¥ó»á¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Ð¥ó¤µ¤ó¤«¤é¡ØÆüËÜ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡Ù¤ÈÍ¶¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Çº¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÏÆüËÜ¤Ë²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î²»³Ú¼þÊÕ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÂç¤¤Ê¥Ï¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¶õÊì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆþ¼Ò¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¸ì¤ë¡£