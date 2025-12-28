人気インフルエンサー・ほのぴす、婚約発表 9年の交際経て「初めてお付き合いした彼氏でした」
【モデルプレス＝2025/12/28】クリエイターのほのぴす（27）が12月26日、自身のInstagramを通じて婚約を発表した。
ほのぴすは「私事ですが、かねてよりお付き合いしておりました彼ぴすと婚約いたしました」と報告。「中高女子校で、メンズと何も接点のなかった私。笑 大学に上がって初めてお付き合いした彼氏でした」と明かし「total9年間お付き合いし、いろんなことがありました。良い時も、悪い時も、たくさん支えてもらいました」と振り返った。
そして「誕生日にプロポーズしていただき、この度婚約いたしました」とつづり、「周りの方への感謝を忘れずに、ここが新しいスタートラインとして、身を引き締めてどんな時も支え合っていきます！」としている。
12月27日の投稿では「お祝いのコメントたくさんありがとうございますスクロールする度たくさんコメントを頂いてびっくり」と、プロポーズされた時の写真を公開。白いバラの花束に指輪をつけ「プロポーズはサプライズでした！場所はEDITIONの東京タワーが見えるお部屋」と明かしていた。
ほのぴすは1998年10月21日生まれ、北海道出身。舌足らずな滑舌・可愛らしいビジュアルとモデル並みのスレンダーなスタイルのギャップで人気を集めている。（modelpress編集部）
