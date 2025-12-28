「タイプロ」出身・西山智樹＆前田大輔「TAGRIGHT」メンバー決定 異例の候補者5人全員合格で7人組へ【TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦】
【モデルプレス＝2025/12/28】西山智樹と前田大輔が約半年間にわたって新メンバーを探すドキュメンタリー「TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦」。これまで日本テレビ系「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜7時30分〜）内で放送されてきたが、このほどメンバーが決定した。
「TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦」は、アーティストになることを夢見るも、オーディションに落ち続けた西山と前田に約半年にわたりカメラが密着したドキュメンタリー。西山は、大学卒業後レコード会社に就職するも、昔から憧れたアーティストへの夢が諦めきれず、仕事をしながらオーディションに参加し続けた経歴の持ち主。前田は、韓国の大手事務所に練習生として所属するも解雇され、その後ダンスや歌の練習を続ける傍ら、テレビ番組のADやカラオケ店でのアルバイトをしながら夢を追い続けた。
そんな2人がtimeleszの新メンバーを決めるオーディション企画（通称：タイプロ）で出会い、惜しくも同じ5次審査で落選するも、「自分たちのグループを作り、デビューしたい」という夢に向かって立ち上がった。約半年にわたり50人以上とコンタクトを取った結果、5人の候補者（今井魁里、岸波志音、ジェイ、若松世真、小林大悟）が決まり、本当にメンバーとしてやっていけるかどうかをお互いに確認し合う様子などがこれまで日本テレビ系「シューイチ」、そしてHuluでの「Hulu完全版」で明かされてきた。
そして先ほど、日本テレビ系「シューイチ」内で、ついに新グループ「TAGRIGHT」のメンバーが明らかとなり、候補者としてこれまで合宿に参加していた5人全員が「TAGRIGHT」メンバーになるという異例の結果となった。もともと「TAGRIGHTは5人グループ」とイメージしていた西山と前田だったが、これまで最終候補者と共に過ごした時間を振り返り、悩んだ末、西山は「（1人でも）欠けたら全部が崩れちゃいそう」と言い、前田は「この7人なら自信をもって“TAGRIGHTです”って言えます」と結成への意気込みを述べた。
合宿に参加した候補者5人全員を迎え、7人グループとなった「TAGRIGHT」は、2026年1月7日〜10日に日本青年館ホールで、初のお披露目となる「TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-」の舞台に立つ。このショーケースでは、これまで合宿中にパフォーマンスを行ってきた、BMSG所属アーティスト・Aile The Shota が楽曲制作を行った「花言葉」や、西山が作詞作曲を手掛け、数多くのアーティストに振り付けを行う世界的ダンサー・YUMEKIが振り付けた「FOREVER BLUE」のパフォーマンスはもちろん、TAGRIGHTとしてのオリジナル楽曲の初披露などが予定されている。
さらに、自身がアーティストを目指すキッカケとなった楽曲のカバーや、「TAGRIGHT」結成に至るまでのプロジェクト全体や、涙あり笑いありの合宿当時を振り返るスペシャルトークなど、メンバーの素顔を垣間見れる特別ステージが用意されている。
Huluでは、「シューイチ」放送終了後、「Hulu完全版」を独占配信。今日の「シューイチ」放送に入りきらなかった、メンバー決定の裏側や、決定した瞬間などたっぷりと収められている。また、今回のプロジェクトを立ち上げた経緯や、これまでの道のりなど第1話〜現在の5話まで、いつでも見返すことができる。なお、「Hulu完全版」は全10話配信予定で、今後は1月7日〜10日に行われる「TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-」のリハーサル〜本番〜舞台裏映像や、TAGRIGHT結成以降7人で初めて挑むロケの様子などが収められる予定だ。（modelpress編集部）
西山智樹（にしやまともき）
2000年2月23日生まれ、東京都出身
前田大輔（まえだだいすけ）
2000年8月30日生まれ、富山県出身
今井魁里（いまいかいり）
2003年2月24日生まれ、大阪府出身
岸波志音（きしなみしおん）
2003年10月15日生まれ、千葉県出身
ジェイ
2005年2月28日生まれ、アメリカ・サウスカロライナ州出身
若松世真（わかまつせいま）
2003年12月25日生まれ、岐阜県出身
小林大悟（こばやしだいご）
2002年1月21日生まれ、東京都出身
TAGRIGHTの初お披露目となるショーケースが、2026年1月7日〜10日に日本青年館ホールにて4日間、全6公演開催。「TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-」と銘打たれたタイトルには、西山・前田が全くの0の状態から1（新グループ＝TAGRIGHT）を作り、その個性（TAG）を初めて披露したい！という意味が込められている。
公演タイトル：「TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-」
開催場所：日本青年館ホール（東京都）
開催日時：
・2026年1月7日 開場18：00／開演19：00
・2026年1月8日 開場18：00／開演19：00
・2026年1月9日昼公演 開場14：00／開演15：00
・2026年1月9日夜公演 開場18：00／開演19：00
・2026年1月10日昼公演 開場13：00／開演14：00
・2026年1月10日夜公演 開場17：00／開演18：00
◆TAGRIGHT、メンバー決定
