À¾»³ÃÒ¼ù¡¦Á°ÅÄÂçÊå¤Ë¤è¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TAGRIGHT¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò²Ã¤¨¤Æ¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖFOREVER BLUE¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
À¾»³ÃÒ¼ù¡¦Á°ÅÄÂçÊå¤Ë¤è¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×TAGRIGHT¤¬¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤ò²Ã¤¨¤Æ¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖFOREVER BLUE¡×¤ò2026Ç¯1·î7Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»£¤ê²¼¤í¤·¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¡¢ÇÛ¿®¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÆü12»þ¤è¤ê²¾¥ª¡¼¥×¥óÃæ¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡ÖFOREVER BLUE¡×¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
TAGRIGHT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢ËÜÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×Æâ¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£À¾»³ÃÒ¼ù¡¢Á°ÅÄÂçÊå¤Ë²Ã¤¨¡¢¸õÊäÀ¸5Ì¾¡¢¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡Ëº£°æ³¡Î¤¡¿¥¸¥§¥¤¡¿´ßÇÈ»Ö²»¡¿¾®ÎÓÂç¸ç¡¿¼ã¾¾À¤¿¿¤ÎÁ´°÷¤¬Àµ¼°¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËÊ»¤»¤Æ¡¢1·î7Æü¤«¤é¤Ï½é¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Åìµþ¡¢ÆüËÜÀÄÇ¯´Û¤Ë¤Æ5Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤È¤Ê¤ë¡ÖFOREVER BLUE¡×¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ¾»³ÃÒ¼ù¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¡¢Matt Cab¡¢MATZ¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ë·Þ¤¨¤¿¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ý¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¤À¤¤¤¦¡£Á¡ºÙ¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢ÌÂ¤¤¤äÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ø¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë¡ÈÀÄ¤¤´¶¾ð¡É¤ò½Å¤Í¤¿1¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
◾️À¾»³ÃÒ¼ù ¥³¥á¥ó¥È
¥Ç¥Ó¥å¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¶¦¤Ë¤¹¤ëÃç´Ö¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È½Ð°©¤¨¤¿¤«¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬¿®¤¸¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò ¼«Ê¬¼«¿È¤¬Ç§¤á¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÈÌ´¤ÎÂ³¤¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²Î¤¬¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Î ÀÄ¤¤Ì´¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¡¢Êâ¤Â³¤±¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◾️Á°ÅÄÂçÊå ¥³¥á¥ó¥È
ÌóÈ¾Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Ãµ¤·¤òÂ³¤±¤ÆÍè¤Æ¡¢Áö¤ê½Ð¤·¤¿º¢¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«ËÜÅö¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤äÂô»³¤ÎÊý¡¹¤Î»Ù¤¨¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤·¤Æ¿ë¤Ë¡¢TAGRIGHT¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼³Ú¶Ê¡ÖFOREVER BLUE¡×¤ò³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È°Â¿´¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡ÖFOREVER BLUE¡×¤«¤é¡ÈTAGRIGHT¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÎò»Ë¤¬¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é°ì½ï¤Ë¡¢Âô»³¤ÎÎò»Ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿TAGRIGHT¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¡ãTAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-¡ä¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖFOREVER BLUE¡×¤Ï¡¢ËÜ¸ø±é¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
◾️¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖFOREVER BLUE¡×
2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ºî»ì¡§À¾»³ÃÒ¼ù,BBY NABE,Matt Cab,MATZ
ºî¶Ê¡§À¾»³ÃÒ¼ù,Matt Cab,MATZ,BBY NABE
ÊÔ¶Ê¡§Matt Cab,MATZ
Label¡§¡ÉALRIGHT¡É
³ÆÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹
https://tagright.lnk.to/FOREVER_BLUE
◾️¡ãTAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-¡ä
2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¡¿8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¿9Æü¡Ê¶â¡Ë¡¿10Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§ÆüËÜÀÄÇ¯´Û¥Û¡¼¥ë
¾ÜºÙ¡§https://tagsearch.jp/news/detail/44M4EaxXCQfVAia9owG5OC
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡§https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2564143
