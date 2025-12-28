ＲソックスからＦＡとなり、今オフの移籍市場で注目の存在となっているＡ・ブレグマン内野手の移籍先候補が４球団に絞られたと２７日（日本時間２８日）、米「ＣＢＳスポーツ」などが報じた。残留交渉を行うＲソックスの他にはカブス、ブルージェイズ、Ｄバックスが残っているという。

アストロズから３年総額１億２０００万ドル（約１８２億円）でＲソックスに移籍した今季は１１４試合で打率２割７分３厘、１８本塁打、６２打点。オールスター出場３度を誇り、通算２０９発の三塁手はオプトアウト（契約破棄の権利）を行使したことで再びＦＡ市場に出回っている。

記事によると「カブスはブレグマンについて代理人のボラスと何度も協議を重ねてきた」という。加えて「ブルージェイズはもしもビシェットとの再契約がかなわず、ＦＡのタッカーを獲得できなかった場合、ブレグマンは理にかなった存在となるだろう。カブスは三塁に若手のショーがいるが、トレードの一部として使われる可能性があり、控えになる可能性もある。Ｄバックスはマルテのトレードを模索しているとうわさされており、その時は内野を再編してブレグマンのためのスペースを作る可能性がある」とした。

ブレグマンの去就が大きく影響しそうなのが巨人からポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指している岡本和真だ。交渉期限は米東部時間で来年１月４日の午後５時（同５日午前７時）に迫ってきており、決着は間近となっている。今月２２日（同２３日）には「ＮＹポスト」のＪ・ヘイマン記者が岡本の新天地候補にエンゼルス、パイレーツの他に、今回ブレグマンの移籍先候補としても伝えられたＲソックス、ブルージェイズ、カブス、Ｄバックスと計６球団の名前を挙げた。さらに２人の代理人は同じスコット・ボラス氏、ポジションも三塁手ということもあり、密接な関係にあるといえる。