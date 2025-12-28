¥¿¥¤¥×¥í½Ð¿È¡¦À¾»³ÃÒ¼ù¡õÁ°ÅÄÂçÊå¤Î¡ÖTAGRIGHT¡×¥á¥ó¥Ð¡¼·èÄê¡ªºÇ½ª¸õÊä5¿ÍÁ´°÷¹ç³Ê¤Ç7¿ÍÁÈ¤Ë
¡¡timelesz¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ötimelesz¡¡project¡×¡ÊÄÌ¾Î¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¤Ç5¼¡¿³ºº¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤¿À¾»³ÃÒ¼ù¡Ê25¡Ë¡¢Á°ÅÄÂçÊå¡Ê25¡Ë¤¬·ëÀ®¤·¤¿¿·¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTAGRIGHT¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×Æâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ½ª¸õÊä¼Ô¤È¤·¤Æ¹ç½É¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿5¿ÍÁ´°÷¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢7¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¡£ÍèÇ¯1·î7Æü¡Á10Æü¤Ë½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¡ÖTAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡À¾»³¤ÈÁ°ÅÄ¤Ïº£Ç¯6·î¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ë¤Ù¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥«¥á¥é¤¬¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ËÌ©Ãå¡£¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ÖTAGRIGHT ºÃÀÞ¤ò½Å¤Í¤¿ÃËÃ£¤ÎºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¡¢Hulu¤Ç¤Î¡ÖHulu´°Á´ÈÇ¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÌóÈ¾Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ50¿Í°Ê¾å¤È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢º£°æ³¡Î¤¡¢´ßÇÈ»Ö²»¡¢¥¸¥§¥¤¡¢¼ã¾¾À¤¿¿¡¢¾®ÎÓÂç¸ç¤Î5¿Í¤ÎºÇ½ª¸õÊä¼Ô¤¬·èÄê¡£¹ç½É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¤Ç5¿ÍÁ´°÷¤¬¡ÖTAGRIGHT¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë°ÛÎã¤Î·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¡ÖTAGRIGHT¤Ï5¿Í¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿À¾»³¤ÈÁ°ÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª¸õÊä¼Ô¤È¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Çº¤ó¤ÀËö¤ËÀ¾»³¤Ï¡Ö¡Ê1¿Í¤Ç¤â¡Ë·ç¤±¤¿¤éÁ´Éô¤¬Êø¤ì¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡×¤È¸À¤¤¡¢Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î7¿Í¤Ê¤é¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¡ÈTAGRIGHT¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¤È·ëÀ®¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡7¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÍèÇ¯1·î7Æü¡Á10Æü¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÀÄÇ¯´Û¥Û¡¼¥ë¤Ç¡ÖTAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-¡×¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¡£4Æü´Ö¤Ç·×6¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¹ç½ÉÃæ¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢BMSG½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Aile The Shota¤¬³Ú¶ÊÀ©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡Ö²Ö¸ÀÍÕ¡×¤ä¡¢À¾»³¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¹Ô¤¦À¤³¦Åª¥À¥ó¥µ¡¼¡¦YUMEKI¤¬¿¶¤êÉÕ¤±¤¿¡ÖFOREVER BLUE¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢TAGRIGHT¤È¤·¤Æ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤Î½éÈäÏª¤Ê¤É¤òÍ½Äê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Î¥«¥Ð¡¼¤ä¡¢¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤ä¡¢ÎÞ¤¢¤ê¾Ð¤¤¤¢¤ê¤Î¹ç½ÉÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÇ´é¤ò³À´Ö¸«¤ì¤ëÆÃÊÌ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£