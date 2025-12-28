¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù½Ð¿È¡¦À¾»³ÃÒ¼ù¡õÁ°ÅÄÂçÊå¤Î¿·¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTAGRIGHT¡×¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼·èÄê¡¡¡È°ÛÎã¡É¤Î·èÃÇ¤Ø¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë·ÇºÜ¡Û
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Øtimelesz project¡¾AUDITION¡¾¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¡Ù¤Ç¸õÊäÀ¸¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿À¾»³ÃÒ¼ù¤ÈÁ°ÅÄÂçÊå¤Ë¤è¤ë¿·¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TAGRIGHT¡Ê¥¿¥°¥é¥¤¥È¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¤¤ç¤¦28ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡Á°7¡§30¡ÁÁ°10¡§25¡ËÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£5Ì¾¤ÎºÇ½ª¸õÊä¼Ô¡Êº£°æ³¡Î¤¡¢´ßÇÈ»Ö²»¡¢¥¸¥§¥¤¡¢¼ã¾¾À¤¿¿¡¢¾®ÎÓÂç¸ç¡ËÁ´°÷¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¡È°ÛÎã¡É¤Î·èÄê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸Ä¿Í¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤â¹¹¿·¡ª¡ÖTAGRIGHT¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿
¡¡¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡ÙÆâ¡ØTAGRIGHT¡¡ºÃÀÞ¤ò½Å¤Í¤¿ÃËÃ£¤ÎºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¡Ù¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤ë¤â¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤ÁÂ³¤±¤¿À¾»³¤ÈÁ°ÅÄ¤ËÌóÈ¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤¬Ì©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£
¡¡À¾»³¤Ï¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¤â¡¢ÀÎ¤«¤éÆ´¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤ÎÌ´¤¬Äü¤á¤¤ì¤º¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·Â³¤±¤¿·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡£Á°ÅÄ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê»öÌ³½ê¤ËÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ½êÂ°¤¹¤ë¤â²ò¸Û¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¥À¥ó¥¹¤ä²Î¤ÎÎý½¬¤òÂ³¤±¤ëËµ¤é¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎAD¤ä¥«¥é¥ª¥±Å¹¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬timelesz¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·è¤á¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢ÀË¤·¤¯¤âÆ±¤¸5¼¡¿³ºº¤ÇÍîÁª¤¹¤ë¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌóÈ¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ50¿Í°Ê¾å¤È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢5Ì¾¤Î¸õÊä¼Ô¡Êº£°æ³¡Î¤¡¢´ßÇÈ»Ö²»¡¢¥¸¥§¥¤¡¢¼ã¾¾À¤¿¿¡¢¾®ÎÓÂç¸ç¡Ë¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¤ª¸ß¤¤¤Ë³ÎÇ§¤·¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¡¢Hulu¤Ç¤Î¡ÖHulu´°Á´ÈÇ¡×¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¤ç¤¦28ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡ÙÆâ¤Ç¡¢¿·¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTAGRIGHT¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢¸õÊä¼Ô¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ç½É¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿5Ì¾Á´°÷¡ÖTAGRIGHT¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖTAGRIGHT¤Ï5¿Í¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿À¾»³ÃÒ¼ù¤ÈÁ°ÅÄÂçÊå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇ½ª¸õÊä¼Ô¤È¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Çº¤ó¤ÀËö¡¢À¾»³¤Ï¡Ö¡Ê1¿Í¤Ç¤â¡Ë·ç¤±¤¿¤éÁ´Éô¤¬Êø¤ì¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡×¤È¸À¤¤¡¢Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î7¿Í¤Ê¤é¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¡ÈTAGRIGHT¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¤È·ëÀ®¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Hulu¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡ÙÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢¡ÖHulu´°Á´ÈÇ¡×¤òÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¡£¤¤ç¤¦¤Î¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×ÊüÁ÷¤ËÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼·èÄê¤ÎÎ¢Â¦¤ä¡¢·èÄê¤·¤¿½Ö´Ö¤Ê¤É¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿·Ð°Þ¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ê¤ÉÂè1ÏÃ¡Á¸½ºß¤Î5ÏÃ¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¸«ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¡ÖHulu´°Á´ÈÇ¡×¤ÏÁ´10ÏÃÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¡¢º£¸å¤Ï1·î7Æü¤«¤é10Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ØTAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-¡Ù¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡¢ËÜÈÖ¡¢ÉñÂæÎ¢±ÇÁü¤ä¡¢TAGRIGHT·ëÀ®°Ê¹ß7¿Í¤Ç½é¤á¤ÆÄ©¤à¥í¥±¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢TAGRIGHT¤ÏÍèÇ¯1·î7Æü¤«¤é10Æü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÀÄÇ¯´Û¥Û¡¼¥ë¤Ç½é¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØTAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-¡Ù¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ç½ÉÃæ¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢BMSG½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Aile The Shota¤¬³Ú¶ÊÀ©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡Ö²Ö¸ÀÍÕ¡×¤ä¡¢À¾»³¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¹Ô¤¦À¤³¦Åª¥À¥ó¥µ¡¼¡¦YUMEKI¤¬¿¶¤êÉÕ¤±¤¿¡ÖFOREVER BLUE¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢TAGRIGHT¤È¤·¤Æ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤Î½éÈäÏª¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¥¥Ã¥«¥±¤È¤Ê¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Î¥«¥Ð¡¼¤ä¡ÖTAGRIGHT¡×·ëÀ®¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤ä¡¢ÎÞ¤¢¤ê¾Ð¤¤¤¢¤ê¤Î¹ç½ÉÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÇ´é¤ò³À´Ö¸«¤ì¤ëÆÃÊÌ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¢£À¾»³ÃÒ¼ù¡Ê¤Ë¤·¤ä¤Þ¤È¤â¤¡Ë
2000Ç¯2·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£
¢£Á°ÅÄÂçÊå¡Ê¤Þ¤¨¤À¤À¤¤¤¹¤±¡Ë
2000Ç¯8·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÉÙ»³¸©½Ð¿È¡£
¢£º£°æ³¡Î¤¡Ê¤¤¤Þ¤¤¤«¤¤¤ê¡Ë
2003Ç¯2·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£
¢£´ßÇÈ»Ö²»¡Ê¤¤·¤Ê¤ß¤·¤ª¤ó¡Ë
2003Ç¯10·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£
¢£¥¸¥§¥¤
2005Ç¯2·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£½Ð¿È¡£
¢£¼ã¾¾À¤¿¿¡Ê¤ï¤«¤Þ¤Ä¤»¤¤¤Þ¡Ë
2003Ç¯12·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢´ôÉì¸©½Ð¿È¡£
¢£¾®ÎÓÂç¸ç¡Ê¤³¤Ð¤ä¤·¤À¤¤¤´¡Ë
2002Ç¯1·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£
