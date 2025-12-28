¶âÂô±Ø¶á¤¯¤ÎËÜÄ®¤Ç¡¢Ä«Á¯ÆÈÎ©±¿Æ°²È¤ÎÄÉÅéµ­Ç°´Û¤¬·úÀß¤µ¤ì¤ë¹½ÁÛ¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤é¤Çºî¤ë¶¨µÄ²ñ¤Ï12·î26Æü¡¢¶âÂô»Ô¤È¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£

¶âÂô»ÔËÜÄ®¤Ç¤Ï¡¢Ä«Á¯ÆÈÎ©±¿Æ°²È¡¦ÕúÊôµÈ¤òÄÉÅé¤¹¤ëµ­Ç°´Û¤Î·úÀß¤¬·×²è¤µ¤ì¡¢·ã¤·¤¤È¿ÂÐ±¿Æ°¤âµ¯¤­¤ëÃæ¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤é¤Ï°Â¿´¤·¤ÆÀ¸³è¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¶¨ÄêÄù·ë¤Ø¤Î³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

26Æü¡¢ÃÏ¸µ¶¨µÄ²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤¬»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì»Ô¤È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£

¶¨Äê¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°èÆâ¤Ç¤ÎÁòµ·¾ì¤äÉ÷Â¯Å¹¤Ê¤É¤Î·úÀß¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¿·¤¿¤ËÅÚÃÏ¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¶¨µÄ²ñ¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÉ¬¿Ü¤È¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ËÜÄ®Çò¶äÃÏ¶è¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¶¨µÄ²ñ»³ºêÌÐ¹°²ñÄ¹¡Ö¶¨Äê¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤«¤é¤è¤ê¤è¤¤Ä®¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×

Â¼»³Âî¶âÂô»ÔÄ¹¡Ö²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë²¿¤«¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×

¶âÂô»Ô¤Ï½»Ì±¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ëÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£