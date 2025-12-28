ÆáÃ«»û¤Ç¿·Ç¯¤Î½àÈ÷¡Ö´Ñ²»ÍÍ¤ª¿È¤Ì¤°¤¤¡×¹â¤µ7¡¥8¥á¡¼¥È¥ë¤Î½½°ìÌÌÀé¼ê´Ñ²»¤ò¥â¥Ã¥×¤ÇÍ¥¤·¤¯Éï¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ë ÀÐÀî¡¦¾®¾¾»Ô
¾®¾¾»Ô¤ÎÆáÃ«»û¤Ç¤Ï´Ñ²»ÍÍ¤Î1Ç¯¤Î¤Û¤³¤ê¤òÍî¤È¤¹¤ª¿È¤Ì¤°¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆáÃ«»û¤Î¶âÆ²²Ú²¦ÅÂ¤Ë°ÂÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜÂº¤Î½½°ìÌÌÀé¼ê´Ñ²»¤Ï¹â¤µ7¡¥8¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤ê¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Û¤³¤ê¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ËèÇ¯¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤ª¿È¤Ì¤°¤¤¤ò¹Ô¤¤¿·Ç¯¤ËÈ÷¤¨¤Þ¤¹¡£
ÌÚºê³¾»³ ´É¼ç¤ÎÆÉ·Ð¤äÃÉ²È¤é¤Î¸æ±Ó²Î¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢ÃÉ²È²ñ¤ÎÀ¤ÏÃ¿Í¤é¤¬¥â¥Ã¥×¤ÇÍ¥¤·¤¯Éï¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ë´Ñ²»ÍÍ¤ÎÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Û¤³¤ê¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÚºê³¾»³´É¼ç¡ÖÌµ»ö¤Ëº£Ç¯¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¡£Êó²¸¡¢´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¤´¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Ï°ìÈÖ¤¤¤¤¼ñ»Ý¤À¤È»×¤¦¡×
ÆáÃ«»û¤Ç¤Ï½é·Ø¤ËÌó2Ëü5000¿Í¤Î»²ÇÒ¼Ô¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¸µÆü¤È1·î2Æü¤ÏÌµÎÁ¤ÇÇÒ´Ñ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£