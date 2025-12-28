¾¾²¬¾»¹¨¡¡ÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤é¤È¤Î¿©»ö²ñ¤Ë¤·¤ß¤¸¤ß¡Ö¤º¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¤¤¤¿©»ö²ñ¡×¡ÖÀ¨¤¯¿´¤¬³Ú¤Ë¡×
¡¡¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤ÎNACK5¡Ö¾¾²¬¾»¹¨¤ÎºÌ¤êºëÀèÃ¼¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤é¤È¤Î¿©»ö²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦È¡´Û¤È¤Î2µòÅÀÀ¸³è¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾²¬¡£¡ÖGRAY¡×TERU¤¬¼«¿È¤ÎÆüµ¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾²¬¤È¤Î¿©»ö²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»ºß½»¤ÎTERU¡¢¾¾²¬¤¬NHK¥É¥é¥Þ¡ÖºÊ¤ÎÎø¡×¡Ê1995Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿½÷Í¥¡¦Ãæ¸¶Íý·Ã¤È¿©»ö²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£Ãæ¸¶¤¬È¡´Û½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÍý·Ã¤Í¤¨¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Î¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¬Íý·Ã¤Í¤¨¤ÎÀèÇÚ¤ÇÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢Íý·Ã¤Í¤¨¤ÈËÜÅö¤Ë30Ç¯¶á¤¯¤Ö¤ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Ãæ¸¶¤¬¡ÖGLAY¤Î³§¤µ¤ó¤â¤ª¸µµ¤¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Í¤¨¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òTERU¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤ï¤¢¡¢³Ð¤¨¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ó¤À¡¢²û¤«¤·¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢1²ó¿©»ö¤·¤¿¤¤¤Í¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê»þ´Ö¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë»þ¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢11·îËö¤ËÁ´°÷¤¬È¡´Û¤Ë¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¤ª¿©»ö¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¿©»ö²ñ¤¬¼Â¸½¡£TERU¤¬Å¹¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾¾²¬¤Ï¡ÖÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¡¢¤¢¤¢¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤³¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¤¢¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡ÖÀÎ¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÏÃ¤â¤Á¤ç¤í¤Á¤ç¤í¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¡¢GLAY¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢Íý·Ã¤Í¤¨¤ÎÏÃ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¼ÏÂ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ê¿À®¤ÎÎ®¤ì¡¢¡Èº£¤³¤¦¤Ç¤¹¤Í¡É¡ÈÎáÏÂ¤Ï¤³¤¦¤À¤Í¡É¤È¤«¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤ÏTERU¤ÎÎ¾¿Æ¡¢TERU¤ÎÃç´Ö¤À¤È¤¤¤¦¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤â¹ç¤ï¤»¤Æ6¿Í¤Ç¤Î¿©»ö²ñ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢1¿Í¤ÇÍ½Ìó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Â¾¤ÎµÒ¤â¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤äÈÄ¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤Æ¡Ö¤º¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¤¤¤¿©»ö²ñ¤Ç¤·¤¿¤è¡£¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ï¤êÅÓÃæ¡¢ÅÓÃæ¡¢GLAY¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â¤Á¤í¤ó¤´Â¸ÃÎ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢TERU¤µ¤ó¤ÎÅ·Á³¥Ü¥±¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡×¤È¶ì¾Ð¡£¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸À¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¶ËÃ¼¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¤è¡£TERU¤µ¤ó¤Ã¤ÆÎã¤¨¤Ð¥¤¥«¿©¤Ù¤Æ¡ÈÍñ¤À¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¼ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤½¤ìÊ¹¤¯¤ÈÌÌÇò¤¤¤Ã¤¹¤è¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¼«Ê¬¤â50¡ÊºÐ¡ËÁ°¤À¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÇ¯²¼¤Î¾ì½ê¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤è¡£¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯¿´ÃÏ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤ÊÀèÇÚ¤À¤«¤é¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¨¤¯¿´¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤Æ¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£